TJPE decreta prisão preventiva de PM que matou motociclista de aplicativo em Camaragibe

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão preventiva de Venilson Cândido da Silva, policial militar que matou Thiago Fernandes Bezerra, motociclista de aplicativo, nesse domingo (1º), em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A Justiça informou que o PM será encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (CREED). Ele já passou pela audiência de custódia nesta segunda-feira (2), a qual converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Entenda o caso

De acordo com testemunhas, Venilson Cândido da Silva teria se recusado a pagar uma corrida de R$ 7. Em vídeo, registrado por uma câmera de segurança, é possível ver o disparo à queima-roupa que Thiago recebeu do PM.

Uma discussão com o motociclista de 23 anos foi iniciada, e o policial militar atirou em Thiago Fernandes Bezerra. O rapaz não resistiu e morreu no local.

Familiares em luto

O sepultamento de Thiago Fernandes Bezerra aconteceu nesta segunda (12) no Cemitério Municipal de Camaragibe.

Sérgio Luiz, pai da vítima, ressaltou o luto dos familiares pelo crime e considerou o ato como uma covardia.

“O sentimento é de revolta, não criamos nossos filhos para isso. Meu filho não teve nem chance de defesa. É muito triste”, iniciou Sérgio.

“Ele [o policial militar] foi cruel comigo, com a mãe e com a família toda. Isso foi uma covardia. Esse cara não pode ficar solto de jeito nenhum. Da mesma forma que ele fez com meu filho, vai fazer com outra pessoa. Foi uma coisa que não tem explicação, não existe legítima defesa. Foi um tiro à queima-roupa. Todo mundo viu nas imagens a crueldade. Espero que as autoridades tomem providência o mais rápido possível em relação a isso”, completou o autônomo.

Secretário repudia

O secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Alessandro Carvalho, descreveu o ocorrido como bárbaro e inaceitável.

"Ele cometeu um homicídio bárbaro. Tentou fugir, mas a população avisou a uma guarnição que passava. Ele foi linchado. O policial conseguiu retirá-lo de dentro do ônibus. Ele foi conduzido, autuado em flagrante e vai responder pelos atos", afirmou o secretário da SDS.



Confira a nota do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)



A Assessoria de Comunicação do TJPE informa que em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (02/12), pela Central de Flagrantes da Capital, Venilson Cândido da Silva teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele será encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (CREED).



