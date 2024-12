Médico é assassinado após tentar invadir apartamento de vizinhas, na Encruzilhada

A- A+

Um médico identificado como Flávio Augusto de Oliveira Santiago, de 51 anos, foi morto a tiros após tentar invadir um apartamento de duas vizinhas, na manhã do último domingo (1º), no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife.

Informações obtidas pela Folha de Pernambuco dão conta de que o clínico geral que atuava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado II, teria ido ao bloco C do edifício, por volta das 5h20. Ele morava no bloco A e teria quebrado o portão de acesso do bloco C.

Com um extintor, ele acionou e gastou o pó químico do aparelho nas escadarias do prédio, até chegar ao terceiro andar. Chegando no apartamento onde moram as duas vítimas, que são companheiras, teria tentado arrombar o imóvel para entrar. Foi quando uma delas acionou o irmão, que é soldado da Polícia Militar e mora há três minutos do prédio.

Ao subir no bloco, o PM notou a espessa nuvem formada pelo pó químico do extintor, os vidros do portão quebrado e o médico tentando arrombar a porta do apartamento. Ele ordenou para que o invasor parasse com a ação. Foi quando o médico, furioso, revidou e partiu para cima do PM, que efetuou disparos, com a pistola 9 milímetros que portava.

Após o fato, o policial militar pediu para que a irmã acionasse o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele seguiu para a Central de Plantões da Capital (Cenplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife, onde ligou para os superiores do batalhão e contou o que havia acontecido, se apresentando espontaneamente.

Posteriormente, seguiu para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste da cidade. A pistola dele foi apreendida. As mulheres foram ouvidas pela polícia e ratificaram as versões.

Após perícias técnicas, objetos de uso pessoal, como celulares e computador, foram recolhidos para serem periciados. A família dele teria informado que o médico estaria apresentando, já há algum tempo, síndrome de perseguição e sinais de esquizofrenia. Diversos medicamentos foram encontrados no imóvel dele, assim como duas facas grandes no sofá da sala, e celulares embrulhados em papel alumínio.

Segundo o perito Daniel Pires, o médico estava afastado do trabalho por conta de problemas psiquiátricos. Isso foi constatado através de um atestado encontrado na residência dele.

“Ele estava passando por um tratamento psiquiátrico, no momento. Todos esses elementos estão sendo levantados. Estamos coletando imagens e ouvindo pessoas que moram no prédio, para que tudo que aconteceu naquele dia seja esclarecido”, alegou ele.

Enterro

O sepultamento do clínico geral está programado para acontecer nesta segunda-feira (2). Não há informações sobre o horário exato.

Com a palavra, a Polícia Civil de Pernambuco

Por meio de nota, a PCPE confirma o caso e diz que, no confronto, o militar atirou contra o invasor em legítima defesa.

“O policial se apresentou à Polícia Civil de Pernambuco, que investigará o caso através da 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios”, diz o comunicado.



