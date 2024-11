Polícia deflagra operação de combate a crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte e posse de arma

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a operação 'Venari', em Caruaru, no Agreste pernambuano, na manhã desta quarta-feira (13), por meio da 3ª Divisão de Homicídios do Agreste e com apoio do 4º Batalhão da Polícia Militar e do 1º Batalhão Integrado Especializado (Biesp).

O objetivo da corporação é combater crimes de homicídio, tráfico de drogas, posse e porte irregular de arma de fogo, praticados por grupos criminosos que atuam no município, com destaque para os bairros Salgado, João Mota e José Carlos de Oliveira.

Foram cumpridos quatro mandados de busca domiciliar e três de prisões. Todos foram expedidos pela Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Caruaru. Os mandados, segundo a própria Polícia Civil de Pernambuco, foram cumpridos em Caruaru e em Agrestina.

Por meio de nota, a corporação explicou que, "durante o cumprimento do mandado, um dos alvos que foi encontrado em uma casa na cidade de Agrestina, tentou empreender fuga pelos telhados das residências vizinhas, mas foi perseguido e capturado portando arma de fogo, razão pela qual foi lavrado auto de prisão em flagrante".

Esse preso é investigado pela prática de três homicídos ocorridos em Caruaru, no bairro Salgado, este ano. Foi encontrado ainda o autor do homicídio ocorrido no último dia 19 de outubro, dentro de um supermercado no Bairro João Mota.

Apreensões

Nas buscas realizadas no residencial José Carlos, foi apreendida arma de fogo, munições e drogas. Foi lavrado auto de prisão em flagrante do investigado. Ainda no cumprimento dos mandados, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, além de outros elementos de provas que ajudarão a instruir os inquéritos policiais vinculados as buscas.

Outros detalhes serão repassados à imprensa, ainda nesta quarta, por meio de entrevista coletiva com a corporação.

