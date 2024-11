Caso Betinho: polícia aponta namorado como autor do homicídio de professor

A- A+

A morte do professor José Bernardino da Silva Filho, o Betinho, ocorrida em 2015, tem uma nova linha de investigação. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o inquérito da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) indicou Raphael Gouveia Thorpe como o autor do crime.

Raphael era namorado do professor na época do fato, que aconteceu no Edifício Módulo, localizado no bairro da Boa Vista, área central da Capital pernambucana.

O TJPE informou, via assessoria de comunicação, que recebeu a denúncia em desfavor de Raphael Gouveia Thorpe pelo homicídio de Betinho por constarem presentes os pressupostos de admissibilidade dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal, que são "exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos para identificá-lo, classificação do crime, uma vez constatada a presença de indícios mínimos de materialidade e de autoria".

A reportagem da Folha de Pernambuco não localizou a defesa de Raphael Gouveia Thorpe. O espaço fica aberto.

Histórico do caso

O inquérito sobre a morte de Betinho foi reaberto pela Justiça em 2019, quando ocorreu a absolvição de dois estudantes que eram alunos da escola em que o professor trabalhava.

Na época, uma perícia do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) relatou que encontrou impressões digitais dos alunos na cena do crime. Entretanto, novas perícias foram realizadas e constataram que ambos não tinham participação na ação.

