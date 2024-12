A- A+

VIOLÊNCIA Polícia prende três suspeitos de matar sushiman, a golpes de faca, no centro do Recife Grupo é composto por moradores de rua

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu três homens suspeitos de ter matado o sushiman Michel Jung Batista Loureiro de Oliveira Júnior, de 26 anos. A prisão aconteceu no último sábado (28), e a corporação detalhou os trabalhos à imprensa, na manhã desta segunda-feira (2).

Os três viviam em situação de rua. No dia 18 de novembro, foi preso Michel Leandro da Silva, de 31 anos. Mais conhecido como ‘Olho de Gato’, ele foi capturado nas proximidades do Fórum Thomaz de Aquino, onde o latrocínio aconteceu, no centro do Recife, quando o sushiman foi morto com uma facada no peito, após ter o celular roubado.

Faca foi apreendida pela polícia | Foto: Divulgação/PCPE

'Olho de Gato’ era líder de um grupo de pessoas violentas e recorrentes na prática de roubos a pedestres e comerciantes locais. Ele tem passagem no sistema penitenciário por crimes de roubo e estava foragido desde agosto, quando rompeu a tornozeleira eletrônica.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de Delitos de Trânsito (DPDT), Derivaldo Falcão, um dos modus operandi de Michel Leandro era se disfarçar para que não fosse identificado.

"Ele se travestia de mulher para que não fosse identificado, segundo depoimento dos comparsas, porque ele é costumeiro na ação e, se ele fosse identificado totalmente, poderia dar surpreso", alegou.

Com a prisão do primeiro acusado, a equipe intensificou as investigações para obter a qualificação dos demais responsáveis pela prática delitiva, sabendo-se serem também pessoas em situação de rua, o que tornava dificultosa a localização.

Foi quando os agentes capturaram, num casarão, próximo à Praça Sérgio Loreto, bairro de São José, outros dois homens. Moisés de Lima Silva Filho, de 25 anos (Baixote), e Manoel Joaquim da Silva Neto, 31 (Maneco), reagiram com faca peixeira e barra de ferro contra a equipe de policiais, precisando serem contidos. Eles foram autuados, inicialmente, pelos crimes de desobediência, desacato, resistência e porte de arma branca.

Casarão fica no centro do Recife | Foto: Divulgação/PCPE

Em depoimento, os outros dois acusados confessaram serem partícipes do crime, apontando a faca peixeira de sete polegadas, aprendida durante a abordagem, como a arma do crime a qual fora utilizada pelo primeiro autuado capturado.

Os três homens foram encaminhados ao Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, onde permanecem presos de forma preventiva.

