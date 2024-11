A- A+

VIOLÊNCIA Latrocínio: sushiman é morto a facadas em assalto no Centro do Recife Vítima seguia em direção ao Cais de Santa Rita para pegar um ônibus após sair do trabalho

Um sushiman foi morto a facadas durante um assalto no Centro do Recife, na noite de quarta-feira (13).

O crime aconteceu na avenida Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio.

A vítima foi identificada como Michel Jung Batista Loureiro de Oliveira Júnior, de 26 anos.

Ele saía do trabalho e se dirigia para o Cais de Santa Rita para pegar um ônibus.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou que, de acordo com relatos, a vítima "transitava em via pública" quando foi abordada por um indivíduo que "subtraiu seus pertences e desferiu-lhe um golpe de arma branca".

Michel Júnior morreu ainda no local, também segundo a Polícia Civil.

O jovem trabalhava com o pai num restaurante de comida japonesa que seria inaugurado na próxima semana, perto da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos", acrescentou a Polícia Civil.

O enterro do sushiman está marcado para esta sexta-feira (15), no Cemitério Santo Amaro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

