Gari é assassinado a tiros enquanto trabalhava em Olinda; Polícia investiga crime

Um gari, de 40 anos, foi morto a tiros no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na tarde de quarta-feira (30).

A vítima, que estava trabalhando quando foi alvo dos tiros, foi identificada como Severino dos Ramos Nascimento da Silva.

O crime aconteceu em uma transversal da Via do Contorno, próximo ao terminal de ônibus do bairro.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como homicídio consumado por meio da Equipe de Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", afirmou a Polícia Civil, informando também que a investigação deverá identificar a autoria e a motivação do crime.

O corpo de Severino dos Ramos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

