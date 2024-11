Casal é encontrado morto dentro de casa em São Lourenço da Mata; polícia investiga ocorrência

A- A+

Um casal foi encontrado morto em uma casa na cidade de São Lourenço da Mata, na Região Metropolita do Recife.

O caso aconteceu nessa terça-feira (12), na avenida Manoel Quintão, no bairro de Pixete.

As vítimas foram identificadas como Érica Maria Rodrigues Aguiar, de 40 anos, e Josemar Alexandre de Aguiar, de 38.

O corpo da mulher foi encontrado com marcas de tiros no térreo da casa. Já o corpo do homem foi achado no primeiro andar do imóvel.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM foram acionados para a ocorrência. O caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

Ainda não há informações se o caso foi homicídio ou suicídio. A Polícia Civil destacou que as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido.

