violência Trens do metrô do Recife são apedrejados e um homem fica ferido Segundo a CBTU, a vítima foi socorrida no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital da Restauração

Um homem ficou ferido após dois trens que estavam entre as estações Antônio Falcão e Imbiribeira da Linha Sul do Metrô do Recife serem apedrejados na noite dessa terça-feira (12).

A vítima foi socorrida no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. Ainda não há confirmação sobre o estado de saúde dele.

Nas imagens enviadas à reportagem, é possível ver vidraças quebradas com o impacto das pedras. De acordo com a CBTU, os veículos precisaram ser retirados de circulação.

Janela de metrô do Recife quebrada após apedrejamento. - Foto: CBTU/Divulgação

"A CBTU repudia atos de vandalismo e depredação do patrimônio público que causa prejuízo, não somente ao Estado, mas a toda sociedade. Um trem apedrejado e retirado do sistema significa 10 mil lugares a menos durante o dia", disse a CBTU, em comunicado oficial.

Crimes do tipo podem render entre seis meses a três anos de prisão, além de multa, de acordo com a Lei nº 2.848/40, artigo 163. Caso a população tenha denúncias, é possível entrar em contato por meio do telefone Metrô Denuncia: 3972.8778, que funciona 24h. Não há necessidade do denunciante se identificar).

