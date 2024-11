A- A+

COMPRAS Comércio do Recife abrirá de domingo a domingo a partir desta sexta-feira (15) Decisão de expandir o funcionamento das lojas foi acordada com o sindicato da categoria

O comércio do Centro e dos bairros do Recife passa a funcionar de domingo a domingo a partir desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, até o fim do ano.

Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), as vendas devem ter crescimento de 8% a 12% em relação ao mesmo período do ano passado.

A intenção da CDL Recife é incrementar as vendas de final de ano e facilitar a compra pelos consumidores.

A decisão de expandir o funcionamento das lojas, tradicionalmente implementada no final do ano, foi acordada com o sindicato da categoria.

Com a decisão, além desta sexta-feira, o comércio também estará aberto no feriado do Dia da Consciência Negra, na próxima quarta-feira (20), e no domingo, 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva da capital pernambucana.

As lojas ainda estarão abertas na Véspera de Natal, 24 de dezembro, e na Véspera de Ano-Novo, 31 de dezembro.



Entre os segmentos de maior movimento no final de ano, diz a CDL Recife, estão artigos para decoração, embalagens, festas, calçados, vestuário, cosméticos, joalheria e eletroeletrônicos, além de itens para o jantar.

Segurança

Começa nesta quinta-feira (14) a Operação Papai Noel, com objetivo de reforçar o policiamento nas ruas para quem vai fazer compras ou trabalha no comércio. A ação foi acordada entre a CDL Recife e a Polícia Militar de Pernambuco.

"Em conversa com lojistas e consumidores, percebemos que a segurança pública sempre é citada como um item necessário para o comércio. Por isso, reforçamos a parceria que já existe com a Polícia Militar", disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal.

Metrô

A CDL Recife, em articulação com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), garantiu a operação do Metrô do Recife aos domingos de dezembro, nos dias 1º, 8, 15 e 22.

Desde o começo de setembro, o modal está com o funcionamento suspenso aos domingos para manutenção — foram exceções os dois domingos da eleição (6 e 27 de outubro) e os dois domingos do Enem (3 e 10 de novembro).

