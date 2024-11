Proclamação da República: confira o que abre e o que fecha no feriado na RMR

A- A+

O feriado nacional da Proclamação da República, comemorado nesta sexta-feira (15), altera funcionamento de serviços públicos, comércio e bancos em Pernambuco.

A maioria dos shoppings funcionará em horário especial. Bancos não abrem e escolas e faculdades não têm aulas.

O Portal Folha de Pernambuco preparou um roteirão especial com as informações. Confira:

Shoppings

Shopping Recife (Boa Viagem) - das 12h às 21h — algumas lojas terão horários especiais;

RioMar Recife (Pina) - das 12h às 21h — alguns serviços estarão fechados;

Shopping Boa Vista (Boa Vista) - das 10h às 19h;

Shopping Tacaruna (Santo Amaro) - das 12h às 21h;

Plaza Shopping (Casa Forte) - das 12h às 21h;

ETC Shopping (Aflitos) - das 12h às 18h;

Shopping Guararapes (Jaboatão dos Guararapes) - das 9h às 22h (horário normal);

Shopping Patteo Olinda (Olinda) - das 12h às 21h;

Paulista North Way Shopping (Paulista) - das 9h às 22h (horário normal);

Camará Shopping (Camaragibe) - das 12h às 21h;

Shopping Costa Dourada (Cabo de Santo Agostinho) - das 9h às 22h (horário normal);

Shopping Igarassu (Igarassu) - das 12h às 20h;

Recife Outlet (Moreno) - das 9h às 21h (horário normal);

Shopping Carpina (Carpina) - das 12h às 21h;

Shopping de Afogados (Afogados, Recife) - 9h às 18h.

Comércio

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), lojas do comércio do Centro e bairros do Recife abrem de domingo a domingo a partir desta sexta-feira, dia da Proclamação da República.



A decisão foi acordada com o sindicato dos trabalhadores da categoria e também prevê abertura nos demais feriados do ano — Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro) e Dia de Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro).

A intenção, segundo a CDL Recife, é incrementar as vendas de final de ano e facilitar as compras pelos consumidores, empresas e empreendedores que geram renda neste período do ano.



De acordo com o presidente da CDL Recife, Fred Leal, a estimativa é de que as vendas no setor cresçam entre 8% e 12%, na comparação com o mesmo período de 2023.

Bancos

Os bancos, conforme convenção coletiva, não abrem no feriado nacional para atendimento presencial aos clientes.

Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

Escolas e faculdades

Escolas públicas e privadas, faculdades e universidades não têm aulas e expediente administrativo neste feriado.

Prefeitura do Recife

Edifício-sede

O edifício-sede da Prefeitura do Recife (PCR) estará fechado. As atividades do prédio, incluindo o atendimento ao público, serão retomadas normalmente na segunda-feira (18).

Cultura

O Paço do Frevo estará de portas abertas. O museu, que fica na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, funcionará em expediente normal, das 10h às 17h.

No Teatro do Parque será apresentado o espetáculo Doidas e Santas, com Cissa Guimarães no elenco. Os demais espaços culturais municipais estarão de recesso na sexta, retomando expedientes normais no fim de semana.

Meio ambiente

O Jardim Botânico do Recife estará de portas abertas nesta sexta-feira (15). O espaço funciona de 9h às 15h, com entrada gratuita.

Parque de Esculturas

O Parque de Esculturas Francisco Brennand estará aberto, nesta sexta-feira, das 9h às 18h.

Turismo e Lazer

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível para todos, das 7h às 16h, oferecendo um trajeto especial que passa por diversos pontos turísticos e mais de 30 bairros da cidade.



Outra opção para moradores e turistas é o Olha! Recife, que oferece roteiros exclusivos e variados a cada semana. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.olharecife.com.br. Além disso, os parques da cidade funcionarão normalmente, oferecendo mais opções de lazer e diversão para todos.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).

O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero, vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do WhatsApp (81) 3355-7712, das 8h às 17h. A vacinação de influenza e atualização de calendário vacinal funcionará nos seguintes horários: shoppings Riomar (Pina) e Recife (Boa Viagem), das 12h às 19h, e Boa Vista (Boa Vista), das 10h às 19h.

Mulher

Nesta sexta-feira (15), estarão funcionando em regime de plantão 24 horas o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, situado na Av. Recife, 700, em Areias, das 7h às 19h. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na segunda-feira, 18 de novembro.

Já o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, na Rua do Bom Jesus, Bairro do Recife, terá atividades especiais no fim de semana: sábado (16): cursos e oficinas de qualificação profissional para mulheres; e domingo (17): feirinha de artesanato.

Assistência Social e Direitos Humanos

O projeto Praia sem Barreiras será realizado na próxima sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17). A ação oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis para garantir acesso à faixa de areia e ao mar. Não é necessário agendamento prévio para participar; basta comparecer ao local. Vale ressaltar que a atividade poderá ser suspensa em caso de grande volume de chuva ou de maré alta. O horário de funcionamento é das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, próximo à Rua Bruno Veloso.

Além disso, na sexta-feira e no fim de semana, como de costume, não haverá atendimento nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único, e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também estarão fechados o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.

As exceções incluem o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. Os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio também estarão abertos, oferecendo refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

Compaz

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas no próximo dia 15 de novembro.

Hospital Veterinário do Recife

Nesta sexta (15) e sábado (16), o Hospital Veterinário do Recife funciona em expediente diferenciado, aberto das 7h às 13h, para atendimentos de urgências.

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na sexta-feira (15), devido ao feriado da Proclamação da República. Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, 304, em Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira (18), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

Esportes

As unidades da Academia Recife estarão fechadas nesta sexta (15) e sábado (16). O mesmo esquema se aplica ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão). O Corredor Recife de Esporte e Lazer funciona normalmente.

Agências de Emprego, Sala do Empreendedorismo, Escolas Profissionalizantes

As Agências de Emprego, Sala do Empreendedorismo, Escolas Profissionalizantes e Desenvolve Recife não funcionarão na próxima sexta-feira, em razão do feriado do Dia da Proclamação da República. Retornando às atividades na segunda-feira (18), em seus horários habituais a partir das 8h.

Mercados e feiras

Os mercados públicos e as feiras livres funcionam normalmente de segunda a sábado, das 6h às 18h, e aos domingos, das 6h às 13h. No feriado da Proclamação da República o horário de funcionamento será das 6h às 13h.

Procon Recife

Em virtude do feriado da Proclamação da República não haverá expediente na sede do Procon Recife, situada na Rua do Imperador, 491, bairro de Santo Antônio. Os postos de atendimento do órgão localizados nos Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Hélder, no Coque, Paulo Freire, no Ibura; e Leda Alves, no Pina também estarão fechados. O atendimento retorna na segunda-feira (18).

Procuradoria da Fazenda Municipal

Não haverá expediente nesta sexta-feira (15).

Ouvidoria Geral

Não haverá atendimento presencial, nem telefônico na Ouvidoria no dia 15 de novembro. Sugestões, reclamações e demais registros poderão ser realizados através dos demais canais: email ([email protected]), app Conecta Recife e Portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).

Veja também

CONCURSO Concurso Unificado: sai resultado da autodeclaração de candidatos