Consciência Negra: agentes de segurança de Pernambuco têm curso com temática antirracista

A- A+

Agentes da segurança pública estadual de Pernambuco, tanto da Polícia Militar (PM) quanto da Polícia Civil (PC), participam, desta terça (12) à próxima quinta-feira (14) deste mês, do curso “Letramento para a Cidadania - Formação em Letramento Racial”, para que reflitam sobre sobre a importância do enfrentamento ao racismo estrutural e institucional e se atentem à temática nas práticas do dia a dia.

A iniciativa é da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência do Governo do Estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Defesa Social (SDS). O curso acontece no auditório da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH), no Ipsep, das 8h30 às 12h.

A expectativa é que de, aproximadamente, 40 agentes participem da formação. Essa será a primeira turma do curso de Letramento para a Cidadania e terá, inicialmente, 12 horas.

Os instrutores do curso serão o gerente de Igualdade Racial de Pernambuco, Sirley Vieira; a técnica de Igualdade Racial, Maria Cláudia; o major Eduardo Henrique Scanoni (PM); e Denise Lócio (PC).

Veja também

Agreste Garanhuns: colisão entre carro e caminhão deixa menino morto e três pessoas da mesma família feridas