Consciência Negra: PCR promove ações de conscientização sobre racismo e intolerância religiosa

A- A+

Para marcar o Dia da Consciência Negra, celebrado nacionalmente no próximo 20, a Prefeitura do Recife, por meio da Gerência de Igualdade Racial (Gerir), realiza diferentes atividades ao longo do mês através do “20 de Novembro: Recife Cidade Antirracista”.

Nesta semana, a programação conta com formações sobre racismo na primeira infância para as mães beneficiadas pelo Mãe Coruja Recife e sobre racismo e intolerância religiosa para os adolescentes atendidos pela Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) e para estudantes do ensino médio.

Formação

Nesta terça-feira (12), cerca de 30 gestantes e mães, beneficiadas pelo programa Mãe Coruja Recife, na Unidade de Saúde da Família Doutor Barreto Campelo, em San Martin, vão aprender mais sobre o racismo na primeira infância.

A chefe de divisão da Gerir, Tainã Moema, é quem vai ministrar a formação que pretende sensibilizar as famílias atendidas pelo programa para a construção de uma educação antirracista desde os primeiros anos de vida. O encontro ocorrerá das 14h às 16h.

Na quarta-feira (13), no mesmo horário, será a vez das mães e gestantes que são atendidas pelo programa no Compaz Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra, participarem da formação. Na quinta (14), a iniciativa vai chegar à Unidade de Saúde da Família Professor Bruno Maia, na Rua Alto do Refúgio, em Nova Descoberta, também a partir das 14h.

Já os adolescentes da Funase entrarão em contato com o tema do racismo e da intolerância religiosa na quarta-feira, das 9h às 11h, na sede da instituição na Avenida Rosa e Silva. A mesma temática será discutida com estudantes do ensino médio da Escola Técnica Estadual Mariano Teixeira, em Areias, na quinta-feira (14), a partir das 9h.

A formação que pretende sensibilizar as famílias atendidas pelo programa para a construção de uma educação antirracista desde os primeiros anos de vida. Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife.

Olha! Recife

O Olha! Recife terá um roteiro especial em comemoração ao mês da Consciência Negra: Recife Nagô. A ideia é destacar as influências africanas na cultura recifense.

Os participantes conhecerão o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro, a estátua de Naná Vasconcelos e o Pátio de São Pedro. Pontos de grande relevância histórica e cultural e que fazem referência à ancestralidade afro-brasileira.

A saída vai ser da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, na quarta-feira, às 14h. As inscrições estão abertas no site do Olha! Recife. Para acompanhar as ações de todo o mês da consciência negra, acesse no Instagram: @gerir.recife.

Para a gerente de Igualdade Social do Recife, Karina Oliveira, o dia da Consciência Negra não pode ser apenas uma data no calendário, deve ser um compromisso constante. "Precisamos refletir e implementar políticas públicas que garantam oportunidades iguais".

"O Novembro Negro nos permite reafirmar o debate e as ações desenvolvidas ao longo do ano, além de celebrar as contribuições culturais, sociais e históricas realizadas pela e para a população negra. Embora tenhamos avançado, ainda há muito a ser feito. As desigualdades raciais são profundas e estão enraizadas em muitos aspectos da nossa sociedade.", comentou Karina.

Veja também

Agreste Garanhuns: colisão entre carro e caminhão deixa menino morto e três pessoas da mesma família feridas