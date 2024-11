Festival Pernambucano de Literatura Negra reúne escritoras no Recife, de 18 a 20 de novembro

A- A+

Em sua quarta edição, o Festival Pernambucano de Literatura Negra vai promover encontros com renomadas autoras negras em espaços do Recife. O evento ocorre de 18 a 20 de novembro.

Entre os nomes da programação, estão as escritoras Fabiana Moraes, Rosangela Nascimento e Maria Cristina Tavares. A jurista Chiara Ramos é outro nome confirmado e participa de uma mesa com mediação da jornalista Marta Souza, da Folha de Pernambuco.

A abertura oficial do festival será na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, localizada no bairro da Macaxeira, com palestra, sarau literário e sessão de autógrafos. Nos demais dias, o evento ocupa a Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife.



Também estão previstos na programação do festival bate-papos literários e lançamentos de livros, além de ações voltadas para a sustentabilidade e o meio ambiente. Neste ano, o evento já passou por Garanhuns e Petrolina, aproveitando a celebração do Dia da Consciência Negra, no próximo dia 20, para aportar na Capital.

Responsável pela curadoria desta edição, a jornalista e escritora Jacqueline Fraga é a idealizadora do Festival Pernambucano de Literatura Negra. O evento conta com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio do Banco do Nordeste e recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG Recife).

Confira a programação completa:

18 de novembro

Local: Escola Técnica Estadual Miguel Batista - ETEMB (Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 7487 - Macaxeira)

9h às 10h - ‘Entre livros e cadernos: poesia e representatividade na escola”, com Rosangela Nascimento e Karinne Costa (mediação)

10h às 11h - Sarau literário e sessão de autógrafos

19 de novembro

Local: Livraria Jaqueira (Rua Madre de Deus, nº 110, Bairro do Recife)

16h às 17h - “Construindo identidades por meio da leitura: a influência dos livros na consciência racial”, com Dayse Moura e Jarda Araújo (mediação)

17h às 17h30 - Lançamento de livro: “Um nordestino numa universidade alemã”, de Guilherme Araújo

17h30 às 18h - Sorteio de livros e sessão de autógrafos

18h às 19h - “Um olhar jornalístico e literário sobre os cotidianos do Brasil”, com Fabiana Moraes



20 de novembro

Local: Livraria Jaqueira (Rua Madre de Deus, nº 110, Bairro do Recife)

14h30 às 15h30 - “A justiça é uma mulher negra: literatura e intelectualidade como instrumentos políticos”, com Chiara Ramos e Marta Souza (mediação)

15h30 às 16h30 - “Eu sou porque nós somos: sonhos e narrativas de mulheres negras escritoras”, com Inaldete Pinheiro, Odailta Alves e Maria Cristina Tavares (mediação)

16h30 às 17h - Lançamento de livro: “Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho” (4ª Edição), de Jaqueline Fraga

17h às 17h30 - Sorteio de livros e sessão de autógrafos

17h30 às 18h30 - Sarau literário, com Anna Carolina Nogueira, Crislaine Venceslau, Joaninha Dias e Marcondes FH

18h30 às 19h - Microfone aberto

19h às 19h30 - Sarau musical, com a cantora Luana Tavares



