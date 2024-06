A- A+

LITERATURA Petrolina sedia 2º Festival Pernambucano de Literatura Negra Evento ocorre no dia 27 de junho, na biblioteca da Universidade Federal do Vale do São Francisco

A cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, recebe a segunda edição do Festival Pernambucano de Literatura Negra (Flipen). O evento ocorre no dia 27 de junho, das 13h às 20h, na biblioteca da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Com entrada gratuita, a programação conta com rodas de diálogo, palestras, lançamento de livro, sessões de autógrafos e saraus poéticos. O objetivo é valorizar autores e autoras negras da região, contribuindo para uma sociedade antirracista.

A jornalista e escritora pernambucana Jaqueline Fraga é a idealizadora da Flipen. A primeira edição do festival foi realizada em novembro de 2022, no Recife.



Serviço:

2º Festival Pernambucano de Literatura Negra

Dia 27 de junho, das 13h às 20h

No auditório da biblioteca Universidade Federal Vale do São Francisco (Av. José de Sá Maniçoba, Centro, Petrolina)

Informações: negrasou.com.br/festival

