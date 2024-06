A- A+

Festival Festival "Vamos Passear" acontece este domingo (16), no Recife Evento, apresentado pela Brasilprev, é voltado para a saúde, esporte e bem-estar, com etapas pelo Brasil entre maio e julho

O Festival Vamos Passear chega ao Recife neste domingo (16) para a realização de sua terceira edição. Este ano, as atividades acontecem na Praia do Pina, Zona Sul da cidade, das 7h às 13h.

O evento promove um dia voltado para a saúde, esporte e bem-estar de pessoas de todas as idades.

O Festival contará com diversas atrações abertas ao público e gratuitas, sem inscrição prévia, como quadra poliesportiva e quadra de areia (aulas e torneios de beach tennis, vôlei de praia, futevôlei, vôlei e basquete), além de minipista de skate (mini half-pipe para crianças e adolescentes). Professores acompanharão as atividades para orientar os participantes.

O evento também contará com passeios de Bike, Caminhada e Corrida Kids. Cerca de três mil pessoas se inscreveram para as modalidades.

A largada do Passeio de Bike, de 10 km, está marcada para as 7h. Em seguida, às 8h, saem os inscritos na Caminhada, de 4 km, e a partir das 10h a criançada participa da Corrida Kids, para crianças entre 4 e 14 anos - percurso de 50 metros a 400 metros. As modalidades estão com as inscrições esgotadas.

O Espaço Kids, sucesso nas edições anteriores, tem diversas ações pensadas especialmente para as crianças - atividades lúdicas infantis, além de "pula-pula", pebolim e desenhos para colorir. O Espaço Saúde disponibiliza serviço de massagem e relaxamento, bem como avaliação física.

O palco principal tem aulas de dança, yoga e funcional. Já o Espaço Mecânica oferece serviços básicos gratuitos para bicicletas, patins e skate, como calibragem de pneus e aplicação de óleo/graxa. Há também uma área de alimentação com food trucks e opções de alimentação saudável e regional, juntamente com espaço para descanso.

Entrega de Kits - Quem estiver inscrito em uma das três modalidades - Passeio de Bike, Caminhada e Corrida Kids - pode retirar o kit nesta sexta-feira (14), entre 10h e 20h, e no sábado (15), das 10h às 18h, na loja Centauro do Shopping Recife.

Rio e Salvador já receberam o evento - O Rio de Janeiro abriu o Festival Vamos Passear no dia 26 de maio, na Orla da Praia de Copacabana, em frente à Praça do Lido, com 4.000 participantes. No domingo, dia 9, foi a vez de Salvador (BA), na Praça de Piatã, com 3.500 pessoas na segunda etapa do evento. Depois de Recife, o Festival Vamos Passear passará por Belém (PA), São Paulo (SP) e Brasília (DF).

"A Brasilprev tem o prazer de ser a apresentadora do Festival Vamos Passear há muitos anos, reforçando o compromisso com a promoção da qualidade de vida e do bem-estar. Estamos engajados em apoiar iniciativas culturais e esportivas que ofereçam entretenimento e benefícios para a saúde, e esta é uma iniciativa que se alinha perfeitamente com nossos valores e objetivos", afirma Camilo Buzzi, diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev.

Ações de conscientização do meio ambiente e sustentabilidade serão realizadas ao longo da programação em todas as etapas. O evento é inclusivo para pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, oferece estrutura de acessibilidade, como rampas e banheiros químicos equipados.

