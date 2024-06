Ex-Sport, Nelsinho Baptista e Eduardo Baptista se enfrentam pela primeira vez este sábado (15)

A- A+

O próximo compromisso do Sport pela Série B é no próximo domingo (16), quando recebe o Mirassol, na Arena Pernambuco. Contudo, no sábado (15), às 17h, muitos Rubro-negros vão se deparar com uma situação inédita de velhos conhecidos; Nelsinho Baptista e Eduardo Baptista, ambos ex-comandantes do Leão, vão duelar pela primeira vez na história.

Pai e filho, que comandam Ponte Preta e Novorizontino, respectivamente, estarão em lados opostos no clássico Majestoso. O confronto, aliás, acontece na cidade natal de ambos, em Campinas.

Apesar da rivalidade do confronto, Eduardo Baptista destacou que esse momento é especial para ele.

“Para mim é bastante especial. Você estar lado a lado em um campo de jogo, onde eu cresci e admirando meu pai sempre, como jogador e treinador. Para mim vai além do jogo, é algo que vai ficar para sempre. É meu ídolo e é saber aproveitar esse momento", confessou.

Apesar de estarem de lados opostos deta vez, Nelsinho e Eduardo já trabalharam juntos como técnico e preparador físico. Aliás, no título inédito do Sport na Copa do Brasil, em 2008, ambos estavam na área técnica comandando e auxiliando aquele time.

Ponte Preta x Novorizontino

Os times comandados pelos Baptistas vêm em fases diferentes para o jogo. Enquanto Nelsinho vai para o seu terceiro jogo no comando da Ponte Preta, buscando a vitória para se afastar da zona de rebaixamento, o Novorizontino, de Eduardo, pode entrar no G4 se vencer e contar com uma combinação de resultados.

A partida acontece às 17h deste sábado (15), no Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo terá transmissão da Band, na TV aberta, no Canal Goat, no YouTube, e no Premiere, no pay-per-view.

