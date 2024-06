A- A+

Alemanha x Escócia abrem a Eurocopa nesta sexta-feira (14), na Allianz Arena, em Munique, a partir das 16h. Tetracampeã mundial e tricampeã europeia, os anfitriãos desejam dar um primeiro passo de volta à elite do futebol. O primeiro jogo da competição terá transmissão da Globo, Sportv e Cazé TV.

Alemanha em baixa

Presente nas semifinais de todos os grandes torneios entre 2006 e 2016, a 'Mannschaft' vive um momento de baixa inédito em sua história, caindo na fase de grupos dos Mundiais de 2018 e 2022 e nas oitavas de final da última Euro, em 2021.

Uma crise rara que teve seu ápice em setembro de 2023, com a demissão do técnico Hansi Flick, algo que a Federação Alemã de Futebol (DFB) nunca havia feito antes.

️ 10 stadiums, 24 teams, 31 days and 51 matches.



How do you plan the schedule of a massive tournament like #EURO2024 to make it as fair and sustainable as possible?



Find out: UEFA (@UEFA) June 13, 2024

A chegada de Julian Nagelsmann no final de setembro devolveu esperança à Alemanha, que teve a volta do meia Toni Kroos para disputar seu último torneio antes de pendurar as chuteiras.

Com a Euro cada vez mais próxima, Nagelsmann começou a falar do sonho ainda distante que seria levantar o título continental.

Alemanha conta com o retorno de Toni Kroos em grandes competições

"Deveríamos sonhar e depois refletir sobre o que significa chegar à final e inclusive ganhá-la", explicou o treinador em entrevista coletiva durante a preparação para o torneio.

Escócia com 'exército' de torcedores

A Escócia não tem a reputação de grande seleção europeia e nunca passou da fase de grupos da Eurocopa ou do Mundial.

Mas liderados pelo capitão Andrew Robertson, os escoceses brilharam nas Eliminatórias em 2023, vencendo a Noruega de Erling Haaland (2x1 fora de casa) e a Espanha (2x0), uma das candidatas ao título.

Após uma reta final de Eliminatórias mais instável e uma série de amistosos pouco empolgantes (empate com a Finlândia e vitória suada sobre Gibraltar), a Escócia terá que se apoiar no 'Exército do Tartan', como é conhecida sua torcida.

Escócia terá as lideranças de McGregor (C) e McTominay (D) no meio campo

Espera-se que até 200 mil torcedores escoceses inundem as ruas alemãs ao longo do torneio, vindos do país de 2,5 milhões de habitantes.

Na véspera do jogo de abertura, 40 mil escoceses já estão presentes em Berlim, segundo a polícia local.

Alemanha x Escócia - onde assistir?

Transmissão: Globo, Sportv e CazéTv

Horário: 16h

Data: 14/06

Local: Allianz Arena (Munique/Alemanha)

Árbitro: Clément Turpin (França)

Assistentes: Nicolas Danos e Benjamin Pages (ambos da França)

VAR: Jérôme Brisard (França)

Alemanha x Escócia - escalações

Alemanha: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah e Mittelstadt; Andrich, Kroos, Musiala, Gundogan e Wirtz; Havertz. Treinador: Julian Nagelsmann

Escócia: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney e Robertson; Gilmour, McGregor, McGinn e McTominay; Adams. Treinador: Steve Clarke

