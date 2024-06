A- A+

FUTEBOL Eurocopa 2024: veja as camisas que as seleções vão usar no torneio Competição entre gigantes do continente começa a partir de 14 de junho, na Alemanha

A poucos dias do início da Eurocopa 2024, os principais favoritos ao título chegam em momentos diferentes — a França, debilitada após os amistosos de março; a Alemanha, em ascensão; e a Inglaterra conta com a dupla Jude Bellingham e Harry Kane para encerrar um jejum de 58 anos sem título.



A competição vai marcar a despedida nos gramados do meia alemão Toni Kroos e pode também encerrar a carreira internacional do astro português Cristiano Ronaldo.

Para sediar com sucesso a Eurocopa 2024, a Alemanha conta com o legado da Copa do Mundo de 2006, com seus estádios modernos e sempre lotados e grande preocupação com a segurança, em meio a um contexto geopolítico tenso.







A última vez que a Alemanha recebeu um grande torneio de futebol foi em 2006, com uma Copa do Mundo muito bem organizada pelas mãos de Franz Beckenbauer e cinco semanas de clima de festa em todo o país.

No total, são esperados 2,7 milhões de espectadores em estádios cuja capacidade foi um pouco reduzida, já que a Uefa não autoriza lugares em pé. O país também se prepara para receber 12 milhões de pessoas nas 'fan zones', aqueles locais onde torcedores se reúnem nas cidades-sede para assistir aos jogos em telões gigantes.

Especialistas de cada país participante ajudarão as autoridades alemãs, a Europol e a Uefa a monitorar e coordenar as medidas de segurança a partir de uma enorme sala de conferências de 500 metros quadrados, equipada com 129 computadores e um gigantesco telão de 40 m² no Centro de Cooperação (IPCC) em Neuss (oeste).

A segurança no entorno dos dez estádios que receberão os jogos será feita por um contingente de 800 a 1.300 agentes das forças de segurança. Além disso, haverá pontos de controles nas fronteiras alemãs durante o torneio e patrulhas conjuntas de gendarmes franceses e da polícia federal alemã monitorarão as rotas Paris-Stuttgart e Paris-Frankfurt.

