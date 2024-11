A- A+

Teatro Peça "O Marido Domado" será encenada em comunidades de Jaboatão; evento é gratuito Espetáculo acontece nesta quarta (13), na Associação dos Moradores do Curado I, e na quinta-feira (14), na Quadra do CRAS de Cajueiro seco

O ator e produtor teatral Hemerson Moura e a atriz Nelma Barros encenarão, nestas quarta (13) e quinta-feiras (14), respectivamente, nas comunidades do Curado I e do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, o espetáculo teatral "O Marido Domado".

A peça, escrita por Ariano Suassuna, é uma comédia que enaltece a rica tradição do teatro de mamulengo do Nordeste.

A encenação, que começa às 16h nos dois dias, é uma adaptação ao texto de Ariano, e presta também uma homenagem a Geninha da Rosa Borges, falecida em 2022 e considerada a primeira-dama do teatro pernambucano.

O espetáculo utiliza a linguagem popular e o humor do teatro de mamulengo para retratar e refletir sobre uma pauta constante não só em Pernambuco, mas no Brasil, que é a violência doméstica, no mês em que se celebra o enfrentamento internacional da violência contra a mulher.



Sob a direção de Quiercles Santana, a peça traz os atores Hemerson Moura e Nelma Barros, que darão vida aos Mamulegueiros Cheiroso e Cheirosa, que também apresentarão os personagens Marieta e Vicentão.

Os figurinos são assinados por Alcio Soares Lins, inspirados na estética dos Mamulengos e nos vibrantes elementos do imaginário popular que transformam o palco em um verdadeiro festival de cores e histórias. A sonoplastia será executada ao vivo pelo grupo Forrozão Rabecart.

"O Marido Domado" é um projeto contemplado e realizado pela lei Complementar nº 195 de 2022 Lei Paulo Gustavo do município de Jaboatão dos Guararapes.

Serviço:

Espetáculo: O Marido Domado

Direção: Quiercles Santana

Elenco: Hemerson Moura (Cheiroso) e Nelma Barros (Cheirosa)

Figurinos: Alcio Soares Lins

Sonoplastia: Grupo Forrozão Rabecart

Datas e locais: 13/11 - Associação dos moradores do curado I (16h) / 14/11 - Quadra do CRAS em Cajueiro seco (16h).

Entrada Gratuita

Para mais informações: 81 99756.6696



