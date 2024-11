A- A+

PALCOS Festival Recife do Teatro Nacional divulga programação de 2024

O 23º Festival Recife do Teatro Nacional (FRTN) ocorre de 21 de novembro a 1° de dezembro. Nesta segunda-feira (11), a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR) divulgaram oficialmente a programação do evento.

Ao longo de dez dias, o festival movimentará espaços da Capital, como os Teatros do Parque, Hermilo Borba Filho, Barreto Júnior, de Santa Isabel e Luiz Mendonça, além de Paço do Frevo, Rua da Aurora e dos Parques da Macaxeira e Tamarineira.



São 31 espetáculos previstos, além de oficinas e rodas de diálogo.

Nesta edição, os homenageados são o ator pernambucano Marco Nanini e a atriz Ivonete Melo, que faleceu em janeiro de 2024. A mais recente peça estrelada por Nanini, "Traidor", abre a programação.

Outro destaque nacional é o espetáculo "Não me Entrego, Não", protagonizado pelo ator Othon Bastos, aos 91 anos de idade e 71 de carreira.



E "Não me Entrego, Não", protagonizado pelo ator Othon Bastos - Foto: Beti Niemeyer





Já o cearense Silvério Pereira traz "O Pequeno Monstro", seu novo monólogo.

"É um festival já super consolidado, não só em Pernambuco, mas nacionalmente. Um evento muito bem pensaso, cheio de novidades daqui e do Brasil todo, aproximando as artes das pessoas nos palcos e também na rua", aponta Milu Megale, secretária de Cultura do Recife.

