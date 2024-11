A- A+

SOLENIDADE Caixa de Natal: celebrando 10 anos, espetáculo recebe homenagem na Câmara do Recife Patrimônio Cultural Imaterial do Recife desde 19 de junho deste ano, o espetáculo recebeu duas placas simbólicas na manhã desta sexta (1º), na Câmara dos Vereadores do Recife, durante homenagem aos 10 anos de existência do espetáculo

O Espetáculo Caixa de Natal, tradicional do período natalino no Recife, recebeu, na manhã desta sexta-feira (1º), uma homenagem pelo aniversário de dez anos de existência da iniciativa.

A solenidade aconteceu na Câmara Municipal do Recife, na Boa Vista, e contou com a presença de autoridades e cerca de 30 dos 40 integrantes do coral, responsáveis pela beleza do espetáculo todos os anos.

Entre as autoridades, estiveram presentes o vereador Zé Neto (PSD), que presidiu a mesa, o vereador Marco Aurélio Filho, autor do requerimento, dos coordenadores e produtores do espetáculo, Luiz Carlos Filho, o Lulinha, e Diogo Leite, da senadora Teresa Leitão (PT), da gerente da Caixa Cultural no Recife, Raquel Afonso Gomes e a Chefe do Gabinete do Recentro da Cidade do Recife, Ana Paula Vilaça.

O título de patrimônio foi concedido ao espetáculo no dia no dia 19 de junho deste ano, a partir do projeto de lei ordinária 72/2024, de autoria do vereador Marco Aurélio Filho.

As placas simbólicas foram entregues aos coordenadores do projeto nesta sexta (1º), como forma de homenagear os 10 anos de existência do espetáculo.

"Desde 2021, nós temos tido a preocupação de fazer e reverberar para a sociedade essa questão da educação patrimonial e de valorizar o que a gente tem de melhor. Para que, inclusive, possamos incentivar o acontecimento de outros projetos. Durante todo o ano, temos um trabalho com essas famílias, com essas crianças, que poderiam estar numa situação de vulnerabilidade social. Então, é que a gente quer reforçar, reverendar e mostrar para a sociedade que espetáculos como esse são fundamentais para o desenvolvimento da cidade", explica o vereador Marco Aurélio Filho, autor do requerimento.

O espetáculo acontece sempre nas janelas e varandas da Caixa Cultural, que fica na avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Luiz Carlos Filho, o Lulinha, coordenador e produtor do espetáculo fala sobre o sentimento de o projeto estar recebendo essa homenagem nesta sexta (1º).

"Poder idealizar um projeto, conseguir tirar do papel, colocar na rua, trilhar o caminho que a gente trilhou, e esse projeto virar patrimônio da cidade é uma sensação incrível de dever cumprido, mas que também não se encerra por aqui. Um novo ciclo se inicia a partir de agora, com novos desafios. Afinal de contas, o patrimônio imaterial precisa ser cultivado", afirmou Lulinha.

Diogo Leite, que atua lado a lado com Lulinha na função, complementa:

"Não imaginávamos que o nosso evento poderia um dia virar Patrimônio Cultural Imaterial do lugar em que ele nasceu. Esse título vem para mostrar que conquistamos o pertencimento, oficialmente patrimônio da cidade, dentro do coração do Recifense. Além, também, da transformação que as crianças fazem nas nossas vidas através da nossa iniciativa de transformar a vida deles. Produtores culturais que se viram responsáveis pela continuidade da educação artística dessas crianças", concluiu Diogo.

O espetáculo acontece sempre nas janelas e varandas da Caixa Cultural, que fica na avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife.

Neste ano, a apresentação do coral acontecerá sob a direção dos regentes Gilvan Lucas e Bruna Renata. O coral, composto por 40 vozes de crianças, jovens e nove coralistas adultos que participaram de edições anteriores, promete encantar o público com um repertório de clássicos natalinos e canções que refletem a rica cultura nordestina.

