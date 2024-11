A- A+

Exposição Mostra fotográfica que dá luz a árvores seculares começa nesta quinta (14) no Recife Assinada pela fotógrafa Roberta Guimarães,"Árvore da Palavra: Território Ancestral, Sagrado e da Criação" acontece gratuitamente no Bairro do Recife

Nesta quinta (14), no Recife, inicia a exposição “Árvore da Palavra: Território Ancestral, Sagrado e da Criação”, assinada pela fotógrafa Roberta Guimarães.

Com entrada gratuita, a mostra acontece na Arte Plural Galeria (APG), no Bairro do Recife, até janeiro.



Contando com mais de 30 obras, as fotografias percorrem o Sertão e Agreste de Pernambuco, além de países do continente africano.

Com curadoria da pesquisadora Joana D’Arc Lima, árvores seculares são protagonistas da exposição. A fotógrafa, costurando suas imagens por diferentes elementos e técnicas de impressão, explora a natureza e sua força.

Com diferentes abordagens técnicas, a fotógrafa traz a presença da natureza e sua força. Foto: Divulgação

SERVIÇO

“Árvore da Palavra: Território Ancestral, Sagrado e da Criação” por Roberta Guimarães

Quando: Quinta-feira (14), com acesso gratuito. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e, no sábado, das 14h às 18h.

Onde: Arte Plural Galeria (APG), Bairro do Recife

Entrada Gratuita

Veja também

luto Morre Roy Haynes, gigante do jazz que tocou com Sarah Vaughan e Charlie Parker, aos 99