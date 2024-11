A- A+

Música Caná Caiana faz show de estreia no rooftop do Shopping Tacaruna, nesta quinta (14) "Abraço Nunca estaremos sós" é o primeiro espetáculo musical do grupo formado por artistas negros

O espetáculo musical “Abraço – Nunca estaremos sós”, montado há 10 anos por jovens artistas negros do grupo Caná Caiana, estreia no palco do rooftop do Shopping Tacaruna, nesta quinta (14), às 19h, com entrada franca.



"Caná Caiana é uma canção de amizade, amor, muita brasilidade e muito, mas muito borogodó. Cresceu debaixo de um pé de manga, em um quintal do bairro do Hipódromo, no Recife, onde todos se reuniam com seus instrumentos e faziam as mangas e os vizinhos ouvirem de Djavan à Banda Sedutora", diz o texto de divulgação do show.

Sobre a banda

Formada apenas por músicos negros, Glauco Bellardy, Juliana Fontes, Leila Chaves e Victor Chitunda, Caná Caiana se prepara para o seu show de estreia, depois de um ensaio aberto na sede da Pitombeira, em Olinda.



Na apresentação, a banda presta sua homenagem a artistas como Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Djavan, mas também hits do pop brasileiro das artistas Liniker e Marina Sena, sem deixar os bregas recifenses de lado.

"A ideia é cantar principalmente brasilidades, mas com arranjos vocais diferentes, que dão a nossa cara às músicas", diz Chitunda.

Além das versões, o repertório inclui canções autorais como "Eu vou morrer de rir" e “Quando eu te encontrar”. Essa última, composição de Chitunda e produção de Luccas Maia, já aparece na lista do “Viral Recife”, playlist do Spotify que elenca as músicas mais ouvidas da cidade.



SERVIÇO:

Show Caná Caiana

Quando: Quinta-feira (14), às 19h.

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna

Entrada gratuita

