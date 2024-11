A- A+

Música Paolo Ravley faz show de lançamento do novo álbum no Recife, neste sábado (9) Álbum "O Apelo" será apresentado no Teatro Arraial Ariano Suassuna, às 19h30, com entrada franca mediante retirada de ingresso pelo Sympla

O cantor, compositor e produtor Paolo Ravley desembarca no Recife para apresentar seu mais recente álbum, "O Apelo", no Teatro Arraial Ariano Suassuna, neste sábado (9), às 19h30, com entreada franca mediante retirada de ingressos pelo Sympla.



O show promete uma imersão nas novas sonoridades do artista, que une de forma única elementos eletrônicos e orgânicos, mantendo a sua assinatura desde o lançamento de seu primeiro álbum, "Mundos".Tassya Brielly faz o show de abertura da noite.

Sobre o álbum

"O Apelo" é uma obra que traduz os altos e baixos da vida, abordando temas como perdas, separações e a busca pela renovação. O novo disco reflete as vivências pessoais de Ravley e sua trajetória de resistência e resiliência, algo que o artista carrega consigo desde os primeiros passos na música.

Com mais de 30 shows realizados no Brasil, México e Espanha durante a turnê de seu disco de estreia, "Mundos", o cantor agora promete levar "O Apelo" a novas cidades e palcos. O primeiro passo da nova turnê foi dado com dois shows, em maio deste ano, no Blue Note, no Rio de Janeiro, e no Cine Joia, em São Paulo.

