Música Ivyson estreia no Recife a turnê de "Afinco", seu novo álbum; saiba mais Cantor e compositor pernambucano chega no Recife com a turnê de seu novo álbum, "Afinco", com apresentação marcada para o dia 22 de novembro

O cantor e compositor pernambucano Ivyson apresenta no Recife o show da turnê de seu novo álbum, "Afinco". Com apresentação marcada para o dia 22 de novembro, no Estelita (Avenida Saturnino de Brito, 385 São José).

A abertura da casa está marcada para às 20h30, e o show às 21h30. Os ingressos estão à venda pelo Sympla e a classificação etária é 18 anos. (Ouça ou baixe o disco)



“Recife é meu lugar! Tocar em casa é como renovar as forças para a turnê que está só começando. Rever os amigos, a família, rever meus fãs que sempre estão presentes nos meus shows de lá, é muito gratificante”, diz o artista.

No repertório, além das músicas do novo disco, Ivyson apresenta também alguns clássicos de sua carreira como “Girassol”, “Sina” e “Moldura”. Os músicos Hedinho (Guitarra), Hygor Miranda (Baixo) e Pé Beat (Bateria) acompanham o artista.



“Tenho me dedicado muito a essa apresentação, sempre gostei do ao vivo, da troca de energia. E não existe lugar no Brasil com mais energia do que no Nordeste. O Nordeste abraça o artista de uma forma que ninguém mais faz. Estou feliz demais em tocar em casa, vai ser lindo”.



Sobre o álbum

Nascido no Recife há 25 anos, Ivyson se mudou para a capital paulista em 2022, focado no trabalho musical e no crescimento artístico. O resultado está neste novo álbum, com lirismo e sotaque que cativa fãs Brasil afora.



Depois de se projetar nas redes com “Girassol”, e de trilhar um caminho original com a mixtape “Poemas Para Quem Chora”, o EP “Retalhos” e o álbum de estreia “O Outro Lado do Rio” (2022), Ivyson expande agora seu discurso amoroso, pós-amoroso e além-amoroso no seu novo trabalho autoral.



SERVIÇO:

Show de lançamento do álbum "Afinco", de Ivyson

Quando: 22 de novembro de 2024 (abertura da Casa: 20h30 Horário do Show: 21h30)

Onde: Estelita - Avenida Saturnino de Brito, 385 São José – Recife-PE Classificação: +18

Ingressos à venda pelo Sympla



