música Com "AFINCO", seu segundo álbum solo, o recifense Ivyson se alimenta de amor em SP O jovem artista, de 25 anos, reside desde 2022 na "Paulicéia Desvairada" e lançou seu mais recente disco no fim de maio

Ao lançar o seu primeiro álbum, “O outro lado do rio”, o artista recifense Ivyson estava em movimento, partindo da Capital pernambucana rumo à “Selva de Pedra” que é São Paulo.

Esse novo habitat, para um jovem cantor e compositor de atuais 25 anos, tende a ser sedutor do ponto de vista da engrenagem que faz se darem as oportunidades de trabalho, mas, para Ivyson também foi essencial do ponto de vista artístico, criativo.

Dessa vivência em São Paulo, o artista nutriu-se de matéria-prima subjetiva para conceber o seu segundo álbum, “AFINCO”, lançado no fim de maio deste ano.

Com produção assinada pelo paranaense Janluska (Gianlucca Pernechele Azevedo) – que tem colaborações com Tuyo e Marina Sena –, Ivyson deu à luz um álbum carregado de romantismo, desmentindo o verso-título de Criolo, de que “não existe amor em SP”.

“AFINCO” apresenta 10 faixas, todas compostas por Ivyson, sendo duas em parceria (“FICA, com Dody; e “EFÊMERA”, com Rayllane Gomes). Neste trabalho, Ivyson conjuga melodias suaves, de ar dolente, com os beats eletrônicos, criando uma atmosfera etérea, de deleite pop.

Trajeto interessante em se tratando do garoto que foi criado no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, e cresceu tendo suas primeiras vivências musicais ligadas às igrejas Batista e Assembleia de Deus. Mas, que não fugiu à natural inclinação adolescente para o rock, e que também se interessou pela MPB, pelo forró, trap e hip hop.

Na “Paulicéia Desvairada”, Ivyson não se intimidou pela “aglomerada solidão”. Pelo contrário.

“Minha vinda pra São Paulo me levou a ver meu trabalho de outra forma, e isso refletiu diretamente nas minhas canções. Me vi dentro do universo da música, me senti incluído. Artisticamente, falo sobre isso dentro do ‘AFINCO’. Meu novo álbum fala muito sobre agarrar as novas oportunidades, e fala sobre minha trajetória até aqui e tudo que tive que abrir mão para chegar até aqui”, declara Ivyson.

Ao longo de suas dez faixas, “AFINCO” é atravessado por elementos do R&B, da música gospel, do afropop, do trap, com uma unidade sonora que se ancora no trabalho de produção de Jalunska e na poética de Ivyson.

As letras das canções, mesmo com uma pluralidade de situações e lirismos, acabam desaguando no romantismo, no amor a partir de várias óticas e em tudo o que ele pode assimilar.

Canções que falam de dependência emocional, busca pessoal por auto expressão, o universo feminino (embalado pelas memórias afetiva matriarcais), pelo amor à arte e um sem fim de caminhos poéticos que dão nessa estrada.

“É fato, o romantismo sempre esteve presente em todas as minhas composições, desde a primeira. Sinto que minha geração é mais aberta pra temas sensíveis, me sinto no meu habitat natural ao falar sobre assuntos pouco citados”, considera Ivyson.



