música Mirela Hazin estreia em disco e em palco, com show no Estelita, neste sábado (1º) Lançando seu primeiro álbum, "Tanto pra Dizer", a recifense de 20 anos também realiza primeiro show de sua carreira

Este sábado (1º) promete ser um dia muito especial para a jovem cantora e compositora Mirela Hazin. Será seu début nos palcos, com o show de lançamento de “Tanto pra Dizer”, seu álbum de estreia, lançado no início de abril. A recifense se apresentará no Estelita, bairro do Cabanga, a partir das 20h. Os ingressos – já no segundo lote – estão à venda no Sympla.

“Tanto pra Dizer” é um disco de sonoridade majoritariamente pop, mas entremeado por outras influências que fazem a cabeça de Mirela, como Rita Lee, Billie Eilish, Duda Beat, Paramore, Marina Sena, entre outros. São 12 faixas, todas compostas por Mirela, em tom confessional, com canções que falam de desilusões amorosas, inseguranças e também denotam, em suas letras, uma busca pelo autoconhecimento.

Debutando

Estudante de Design Gráfico, Mirela Hazin, 20 anos, tem, desde cedo, uma inclinação para a música, que atribui à influência do seu pai, músico amador e saxofonista por hobby. “Quando criança, pedi um violão de Natal para ele e assim foi: desde lá, não desgrudo do violão”, lembra.

Começou a compor aos 16 anos. Da leva de canções feitas entre os 17 e 19 anos, doze entraram no disco, que tem produção de Danilo Andrade (Eutimyo), que Mirela considera seu “primeiro amigo musical”. “Tanto pra Dizer”, então, foi gravado e produzido de forma independente, no quarto de Eutimyo.

“Tínhamos uma imensidão de caminhos que poderíamos seguir. Foi um processo trabalhoso, mas bastante divertido, e houve muitas trocas de referências entre eu e ele que enriqueceram as produções”, destaca Mirela.

“Não dá pra ser”, primeira música que Mirela escreveu em português, e “Delírio” foram os singles que antecederam o álbum. A exemplo das outras dez faixas do disco, são evidentes, em suas letras, os assuntos que permeiam as canções, de caráter sensível e intimista, transitando por questões próprias do fim da adolescência/começo da fase adulta.

“Nesse meio tempo [de composição das músicas], surgiram primeiros amores, dificuldades da vida e outras coisas que temos que lidar nessa fase, e a escrita surgiu como um espaço seguro em que eu pude transcrever esses sentimentos, desabafar, e por meio dessa escrita me entender melhor”, revela.

Show

Após a estreia fonográfica, vem a estreia em um palco. No show deste sábado (1º), Mirela cantará acompanhada por Eutimyo (sintetizador e backing vocal), Caio Almeida (guitarra), Kássio Luna (baixo) e Raphael Beltrão (bateria). O show terá a participação de Pedro Olivier, vocalista da banda Ânima (da qual Caio e Kássio também fazem parte).

“Pela primeira vez vou tocar essas músicas com banda, e é outra energia, muito mais envolvente. Vai ser a noite mais especial da minha carreira até agora e eu estou muito ansiosa para performar todas as músicas ao vivo do jeito que eu idealizei ao compor”, confessa Mirela, revelando-se ansiosa pela sua estreia.

Após o show, vai rolar um “after party”, em clima dançante, com set de BJ3 e Pedro Afonso.

SERVIÇO

Mirela Hazin lança “Tanto pra Dizer”

Quando: Sábado (1º), a partir das 20h

Onde: Estelita | Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga - Recife/PE

Ingressos: R$ 60 (segundo lote), à venda no Sympla

