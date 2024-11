A- A+

AUDIOVISUAL Cinema São Luiz retoma programação com sessões nos finais de semana; confira Equipamento cultura conta com o curador Luís Fernando Moura como novo programador

Reinaugurado no início de novembro, o Cinema São Luiz volta a funcionar com programação própria a partir deste sábado (16). Os detalhes desta nova fase do equipamento cultural - gerido pelo Governo de Pernambuco - foram revelados em sessão especial para a imprensa realizada nesta terça-feira (12).

Após sediar a 15 ª edição do Festival Janela Internacional de Cinema do Recife, o São Luiz retorna com sessões aos fins de semana. Durante os demais dias, seguem em andamento as obras para garantir acessibilidade e requalificação completa no monumento histórico, que devem ser entregues no próximo ano.

Luís Fernando Moura, pesquisador e curador com passagem por diversos festivais, assume como programador da casa. Ao apresentar a linha curatorial que a sala deve aderir daqui em diante, ele falou em “promover experiências que atraiam as pessoas para um tipo de equipamento que é singular em muitos sentidos”.

Os finais de semana do São Luiz serão preenchidos por três programas. A linha central, batizada de Cinema Brasileiro de Todos Os Tempos, vai explorar diferentes catálogos da produção cinematográfica nacional, com sessões nas noites e tardes de sábado e domingo.

Inaugurando o programa, o longa “Tatuagem” (2013), de Hilton Lacerda, terá exibição de sua cópia em película 35mm, acompanhada pelo curta com cenas do Grupo de Teatro Loucas de Pedra Lilás, de 1989. No segundo horário, o público terá acesso à cópia restaurada em 4K de “Um é Pouco, Dois é Bom” (1970), de Odilon Perez. Junto a ele, o curta “Resgate Cultural, o Filme” (2001), do coletivo Telephone Colorido.

Luís Fernando Moura. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

A faixa Cinema para a Criança, sempre nos domingos, às 11h, vai contribuir para a formação de novos espectadores, com filmes dedicados ao público infantil. No primeiro final de semana, serão exibidos episódios da série de animação pernambucana “Bia Desenha” (2021), de Neco Tabosa e Kalor Pacheco. Com a faixa Cinema São Luiz Apresenta: Pré-Estreia, obras que estão prestes a entrar no circuito comercial terão suas exibições antecipadas no monumental cinema de rua recifense.

“Entendo que as cadeias do cinema são várias, seja no sentido de duração, das perspectiva de mercado ou do repertório de arquivos digitalizados que se tornam cada vez mais acessíveis. Talvez, a principal vocação do São Luiz seja ser uma rede de convergência, que possa abrigar e atrair essas diferentes cadeias, para que a gente viva aqui essas experiências únicas”, pondera o programador.

Obras no São Luiz seguem em andamento (Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco)

Os ingressos custarão o preço único de R$ 5 em todas as faixas, exceto durante as pré-estreias, que aplicarão seguintes preços: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). As vendas poderão ser realizadas de forma online ou presencialmente, na bilheteria do cinema, que passará a aceitar diversas formas de pagamento, incluindo cartões de crédito e débito, PIX e dinheiro.

Localizado às margens do rio Capibaribe, o São Luiz passou os dois últimos anos de portas fechadas. Neste período, recebeu obras de requalificação tocadas pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

“Uma coisa que sentimos muito presente durante todo esse processo de restauro do Cinema São Luiz é o afeto. Nenhuma outra obra pública desperta um pertencimento tão grande. Quando falamos de 72 anos de história, são pessoas que vieram ao cinema pela primeira vez aqui, viram filmes icônicos, participaram de momentos marcantes em contextos históricos. Tudo isso torna muito especial essa entrega”, afirma Cacau de Paula, secretária de Cultura de Pernambuco.



Confira a programação do Cinema São Luiz netse final de semana:

Sábado (16)

13h30 - "Tatuagem" (2013) + "Cenas do Grupo Loucas de Pedra Lilás" (1989)

16h - "Um é Pouco, Dois é Bom" (1970) + "Resgate Cultural, o Filme" (2001): Sessão com apresentação e conversa

19h - "Tatuagem" (2013) + "Cenas do Grupo Loucas de Pedra Lilás" (1989): Sessão com apresentação e conversa



Domingo (17)

11h - "Bia Desenha" (2021)

14h - "Um é Pouco, Dois é Bom" (1970) + "Resgate Cultural, o Filme" (2001)

16h15 - "Tatuagem" (2013) + "Cenas do Grupo Loucas de Pedra Lilás" (1989)

18h45 - "Um é Pouco, Dois é Bom" (1970) + "Resgate Cultural, o Filme" (2001): Sessão com apresentação

Veja também

Cultura Concurso de Patrimônio Vivo do Recife recebe inscrições até sexta (15); saiba mais