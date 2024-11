A- A+

Festividades TJPE inaugura iluminação natalina no Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, no Recife Decoração é composta por cortinas e refletores de LED, projetada para criar efeito de movimento

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) entrou no clima das festas de fim de ano. Foi inaugurada nesta terça-feira (12), no Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, zona central do Recife, a decoração especial de Natal, que volta a ser realizada após alguns anos de ausência desde a pandemia da Covid-19. Presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, refletiu sobre a simbologia da época como uma oportunidade de aproximação do órgão com a população em geral.

"O Tribunal de Justiça, como uma entidade que cuida da paz social e harmonia, está muito preocupado com nossas ações de humanizar e ser mais próximo da sociedade, do cidadão, das entidades produtivas, dos trabalhadores. Vamos todos nos unir para fazer um Pernambuco mais forte", começou.

"Essa simbologia da iluminação que inauguramos hoje é exatamente neste sentido. Vamos procurar fazer um ano de 2025 mais harmônico e humano. O Poder Judiciário não tem somente a finalidade de julgar processos, mas, principalmente, de buscar por outros meios a paz social e bom convívio de todos", concluiu o presidente do TJPE.

Iluminação natalina do TJPE inaugurada pelo Presidente do órgão de Justiça, Ricardo Paes Barreto - Paullo Allmeida

Ressaltando o espírito da época, a ornamentação conta com elementos iluminados e dinâmicos, com a predominância das tonalidades branca e dourada, e enfeitará o monumento até o dia 6 de janeiro. Desenvolvida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Infraestrutura e Obras do TJPE (DEA), a decoração é composta por cortinas e refletores de LED, projetada para criar efeito de movimento.

Diretora do DEA, Norma Lyra, detalhou o processo criativo da decoração.

"A partir do período do mês de maio, a gente começa o processo criativo. Começamos revisitando o que já foi feito no passado e tentamos projetar o que tem de mais moderno do que podemos explorar em termos de beleza e que valorize o prédio histórico. O estudo que a gente faz é em cima disso, uma iluminação que valorize, obviamente, a beleza do prédio", contou.

Vista panorâmica de toda decoração de Natal do Palácio da Justiça de Pernambuco - Paullo Allmeida

Por sua vez, a assessora técnica do DEA, Marisa Cavani, revelou que a iluminação deste ano conta com novidades e que os detalhamentos visam destacar a fachada em estilo neoclássico do prédio histórico, concluído em 1930 e tombado pela Fundarpe e pelo Iphan. "Este ano a gente utilizou soft, para fazer esse jogo dinâmico de iluminação, tentando fazer toda essa composição de detalhamento, dando um destaque melhor para fachada, ornamentos e adornos da estrutura".

