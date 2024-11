A- A+

Fim de ano Natal "Ursos Pelo Mundo", do Plaza Shopping, reverencia culturas, a partir desta quinta (7) Centro de compras apresenta programação com diversas atividades e experiências, a partir desta quinta (7), com atrações gratuitas e pagas

O Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife, anunciou o tema natalino de sua decoração neste ano, intitulado "Ursos Pelo Mundo". A decoração assinada por Cecilia Dale explora ursos em diversas nacionalidades e estará disponível para visitação a partir desta quinta-feira (7)..



Os ambientes com brinquedos e oficinas estarão nos pisos L3 e L4 do mall. Já a partir do dia 21 de novembro, será inaugurado o Parque do Noel, localizado na área externa do piso L2, que funcionará de quinta a domingo, em novembro, e diariamente, em dezembro, até o dia 23 de dezembro, das 15h às 21h.

Cenários instagramáveis

Quem passar pelo piso L3 vai conferir alguns cenários especiais, como cabine telefônica instagramável da Inglaterra, onde o cliente poderá tirar foto e revelar a primeira gratuitamente na Photoexpress, que fica localizada no piso L1.

Destaques da programação

Outro destaque será o ambiente dos ursos franceses, com caricaturista para interessados em comprar os autorretratos, de sexta a domingo em novembro e de quinta a domingo em dezembro, das 14h às 20h. Haverá brinquedos gratuitos como o trenó com tecnologia de realidade virtual (VR) simulando uma viagem ao Polo Norte, para até quatro pessoas, rema rema e um balanço para Pessoas Com Deficiência (PCD’s).

A árvore, que é o maior símbolo da temporada natalina, será projetada de forma master, no piso L4, juntamente com o trono do Papai Noel. O projeto inclui referências aos ursos brasileiros com ação interativa de chute ao gol para a criançada.



No ambiente dos ursos holandeses, o público terá a possibilidade de pedalar em bicicletas mágicas para reforçar a iluminação da árvore, bem como desfrutar de outros brinquedos gratuitos.



A Itália ganha referencial no Natal do Plaza Shopping através de oficina de pizza – em iniciativa com a Pizzaria Atlântico, com bilheteria à parte.

“O Natal é sinônimo de detalhes alegres, coloridos e que estimulam sentimentos de reflexão e estímulos para prezarmos por momentos de paz e amor, principalmente no contexto familiar. Buscamos referências de várias culturas para proporcionar uma viagem mágica entre pais e filhos em um cenário lindo e produzido com todo o carinho para eternizar momentos como a temporada de fim de ano sugere”, destaca a coordenadora de marketing do Plaza, Renata Vieira.

Atrações externas



Parque do Noel

A novidade deste ano será o Parque do Noel, no Jardim do piso L2, que trará como temática atividades que fazem referência a vários lugares do mundo, onde a criançada vai poder viver experiências super imersivas que despertam a verdadeira magia de Natal.

Pista de patinação

Ao estilo nova-iorquino, oficina de biscoitos personalizados em parceria com a Frederick Cookies em ônibus estilo londrino, trenzinho rumo ao Polo Norte, desafio no castelo para criançada subir e descer pelo escorrega direto na piscina de bolinhas, simulador de passeio de balão e muito mais.

A partir do dia 21 de novembro, das 15h às 21h, o Parque do Noel iniciará as suas atividades de quinta a domingo. Em dezembro, se estenderá até o dia 23, funcionando todos os dias. Há opções para crianças entre 2 a 12 anos, respeitando o peso limite de cada brincadeira. Os ingressos para as atividades custam a partir de R$10 e serão vendidos na bilheteria local.

Solidariedade

A ação social do Plaza Shopping será realizada através da atividade “Passeio de Balão”, localizada no Parque do Noel, no Jardim do piso L2. A brincadeira foi inspirada no passeio mágico de balão pela Cappadocia, na Turquia.



criançada poderá apreciar a vista e ao mesmo tempo contribuir porque a bilheteria será totalmente revertida para as ações solidárias da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce).

Cantata Natalina

As apresentações dos corais natalinos, realizadas por alunos de escolas parceiras, não poderiam ficar de fora da programação no Natal do Plaza Shopping.



Este ano, as turmas doarão quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac).



As cantatas iniciarão a partir do dia 21 de novembro, de quinta a sábado, das 17H às 20h, no jardim do piso L2. Detalhes da programação, com acesso gratuito, estão listados no site do mall.

Pets

Sempre prezando pela inclusão, o Natal do Plaza Shopping terá estrutura especial para os pets, principalmente cães de pequeno porte. Ao lado do trono do Papai Noel, haverá um mini trono para quem deseja levar o amiguinho de quatro patas para fotos e as melhores recordações afetivas com o bom velhinho.

Decoração

O Plaza Shopping estará todo decorado para o Natal, com adornos internos e externos, incluindo iluminação especial e composições de árvores, ursos e guirlandas. A atmosfera mágica promete encantar o público da Zona Norte do Recife.

Controle de ruídos

Prezando pelo bem-estar e conforto de todos, o Plaza Shopping disponibiliza abafadores de ruído para empréstimo no Balcão de Informações do Shopping, no piso L3.

Informações sobre ingressos:

Bilheteria (Parque do Noel)

De 21 de novembro a 23 de dezembro, das 15h às 21h.

As atividades serão de quinta a domingo, em novembro, e todos os dias, em dezembro.

Pista de Patinação Roller Park (Nova Iorque) - R$30

Descritivo: Entre no ritmo natalino de Nova Iorque a partir da pista de patinação tradicional (não é gelo). Deslize e se divirta como se estivesse no Central Park, em um ambiente cheio de movimento e magia.

Duração: até 30 minutos

Faixa etária: de 4 até 12 anos ou até calçado de número 37

Capacidade: até 10 crianças por vez

Oficina de biscoitos (Londres – Inglaterra) - R$25

Descritivo: Entre no espírito natalino com a oficina de biscoitos, ambientada em um charmoso ônibus londrino, onde as crianças poderão se divertir decorando deliciosos biscoitos com temas natalinos.

Duração: até 20 minutos

Faixa etária: a partir de 2 anos

Capacidade: até 10 crianças por vez

Expresso Polo Norte (Polo Norte) – R$15

Descritivo: Embarque no Expresso Polo Norte e faça uma viagem mágica à terra do Papai Noel. Um passeio divertido, que será a oportunidade perfeita para experiência mágica de Natal

Duração: 3 voltas

Faixa etária: A partir de 2 anos (crianças com 2 anos precisam estar acompanhada de um responsável)

Capacidade: até 6 crianças

Desafio no Castelo (Neuschwanstein - Alemanha) - R$20

Descritivo: Explore o castelo encantado e sinta-se como um príncipe ou princesa. Nessa aventura, a criançada precisa subir a torre, pegar a capa, descer no tobogã e encontrar a coroa na piscina de bolinhas.

Duração: 1 volta

Faixa etária: de 4 até 12 anos

Capacidade: até 4 crianças por vez

Passeio de Balão (Cappadocia - Turquia) - R$10

Descritivo: Sinta a emoção de um passeio de balão inspirado na mágica Cappadocia (Turquia). As crianças poderão subir, apreciar a vista e ao mesmo tempo contribuir com as ações solidárias da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce).

Duração: até 5 minutos

Faixa etária: A partir de 4 anos (toda criança precisa estar acompanhada de um adulto)

Capacidade: até 1 adulto e 1 criança por vez

Atividades na área interna do Plaza Shopping:

Caricaturista profissional

De sexta a domingo – em novembro

De quinta a domingo – em dezembro

Das 14h às 20h

Valores: R$ 30 (1 pessoa), R$ 50 (2 pessoas) e R$ 70 (3 a 5 pessoas) no desenho.

Trenó com realidade virtual (VR)

Disponível no horário de funcionamento do mall

Ação gratuita

Rema Rema

Disponível no horário de funcionamento do mall

Ação gratuita

Chute ao gol na Árvore de Natal

Disponível no horário de funcionamento do mall

Ação gratuita

Bicicletas mágicas

Disponível no horário de funcionamento do mall

Ação gratuita

Oficina de Pizza – com a Pizzaria Atlântico

De sexta a domingo – em novembro

De quinta a domingo – em dezembro

Das 14h às 20h

Valor: R$30

Capacidade: até 6 crianças por sessão

As sessões acontecerão de 30 em 30 minutos



SERVIÇO:

Natal “Ursos Pelo mundo” no Plaza Shopping (Recife/PE)

Quando: a partir da próxima quinta (7) de novembro de 2024

Onde: piso L3 e L4, além do piso L2 (área externa – Parque do Noel)

Acesso com opções gratuitas e outras mediante bilheteria

