Ciclo Natalino Aria Social apresenta "Concerto de Natal 2024" no Instituto Ricardo Brennand, em dezembro Espetáculo une música e dança para celebrar o nascimento de Jesus, nos dias 7 e 8 de dezembro; Ingressos à venda no site Guichê Web

O projeto Aria Social anunciou as datas e outros detalhes do seu "Concerto de Natal 2024”. Pelo terceiro ano consecutivo, o espetáculo leva para o público de todas as idades um repertório de clássicos natalinos.



As apresentações acontecem nos dias 7 e 8 de dezembro, às 17h30 e 19h30, na área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, na Várzea.



Unindo música e dança, a apresentação contará com a interpretação de 78 artistas em ligados ao projeto no palco.

Sobre o espetáculo

Ao todo, 28 músicos, 44 bailarinos-cantores e seis solistas vão interpretar o concerto. Investindo na simbologia da festividade, o concerto revela a preparação para a tão esperada Noite de Natal, com o aparecimento de uma estrela brilhante que anuncia e guia os três Reis Magos até o local do nascimento do Menino Jesus.



O evento, que já virou uma tradição na capital pernambucana, celebra o encerramento das atividades realizadas ao longo de 2024 pelo projeto Aria Social, que há três décadas transforma vidas por meio da arte-educação.





O projeto Aria Social apresenta seu Concerto de Natal pelo terceiro ano consecutivo | Foto: Fernando Azevedo/Divulgação

“Muito longe daqui, mas na mesma noite dos nossos dias, a Estrela de Belém mantém uma bela lembrança que, de forma iluminada, representa a vinda de Jesus como a luz do mundo. É isso que interpretaremos, buscando emocionar e despertar a criança interior em todos para que, assim, possam encontrar o Menino Deus nos seus corações”, explica a bailarina e presidente do projeto, Cecília Brennand, que também responde pela direção geral do concerto.

Arte e cidadania

Com idades a partir de 6 anos, os alunos do projeto Aria Social fazem parte de 44 turmas que recebem formação em dança clássica e moderna, iniciação musical - com flauta, violão e canto coral -, além de língua portuguesa, raciocínio lógico, teatro e empreendedorismo.

A relevância da educação vai além do espaço da sala de aula. Ela se estende a todas as experiências fora desse ambiente.

“O Concerto de Natal 2024 tem uma abordagem interdisciplinar, que possibilita aos alunos do Aria experimentarem teatro, música e dança, enriquecendo seu desenvolvimento pessoal e artístico”, comenta a maestrina e vice-presidente do projeto, Rosemary Oliveira, que também é diretora musical e regente da orquestra do evento natalino.

Já a diretora artística, Ana Emília Freire, responde pela coreografia do espetáculo. “Nosso coro tem um gestual que diferencia a apresentação, pois investimos em uma movimentação delicada, mas com muita emoção dos artistas, para representar a magia e o amor do espírito natalino”, explica a coreógrafa.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda pelo Guichê Web e custam a partir de R$ 50. A renda será voltada para o próprio projeto social.

Ficha Técnica do Concerto de Natal 2024

Direção geral: Cecília Brennand

Direção musical e regência: Rosemary Oliveira

Direção artística e coreografia: Ana Emília Freire

Participação coreográfica: Inês Lima

Sobre o Aria Social

Instituição sem fins lucrativos que atua na formação completa de bailarinos-cantores, na introdução ao universo musical e ao empreendedorismo.



Há mais de três décadas, o projeto vem garantindo a milhares de crianças, adolescentes, jovens e seus familiares acesso a oportunidades com grande potencial de transformar suas vidas. Atualmente, o Aria atende 580 alunos da Região Metropolitana do Recife.



Para contribuir com o projeto, é possível fazer uma doação via pix, com a Lei de Incentivo à Cultura (IRPF ou IRPJ) ou débito na conta de energia (Neoenergia), por meio do site da instituição.

SERVIÇO:

Concerto de Natal Aria Social 2024

Quando: 07 e 08 de dezembro de 2024, às 17h30 e 19h30

Onde: Instituto Ricardo Brennand

Ingressos: a partir de R$ 50, à venda pelo Guichê Web

Instagram: @projetoariasocial

