NATAL Natal do RioMar Recife estreia nesta quarta (30) com ilhas de entretenimento em todos os pisos O tema deste ano será ''Encontros Divertidos de Natal no RioMar Recife'' e a edição irá promover cenários interativos pelo shopping

O Natal do RioMar Recife realiza sua abertura para o público nesta quarta-feira (30), na data de aniversário do shopping. Na edição deste ano, o tema será ''Encontros Divertidos de Natal no RioMar Recife'' e contará com cenários interativos, jogos, personagens, programação musical, entre outras atrações.

O cenário principal está localizado na praça de eventos, no piso L1, com destaque para a tradicional mega-árvore, com 22 metros de altura (superando os 20 metros do ano anterior). Além disso, a decoração do espaço conta com brinquedos, jogos e ativações tecnológicas inéditas que permitem uma maior interação do público.

As ilhas de entretenimento seguem um roteiro criado pelo shopping e conduzido por atores e personagens natalinos. otalizando um elenco de 30 profissionais com figurinos exclusivos para cada papel de atuação.

Estrutura descentralizada

O RioMar Recife estabeleceu espaços em todos os pisos do centro comercial promovendo uma integração entre as atrações natalinas. No acesso principal, o público se depara com a Escada Divertida, um ornamento com degraus iluminados e estrelas aplicadas em toda sua extensão.

A segunda parada é no Pórtico dos Esquilos, na entrada do cenário principal, no piso L1. Dentro do local, o público poderá interagir com esquilos, fontes de água e um balão temático de nozes para fotos.

No interior da mega-árvore haverá dois cenários interativos. O espaço da mamãe esquilo e seus filhotes em uma banheira, equipada com tecnologia que libera bolhas de sabão, além do Game Nozômetro, jogo cooperativo com projeção mapeada para o grupo completar a missão de acumular nozes para o inverno dos esquilos.

Na Casa Vida de Esquilo as crianças entrarão no mundo secreto dos esquilos por meio de tour guiado através de tecnologia de Realidade Virtual (VR). Esta ativação, bem como a do Nozômetro, são inéditas do RioMar Recife. No Parque das Nozes, as crianças percorrerão uma rota de brinquedos, como o Balanço Acessível e o Balanço Vai e Vem dos Esquilos, dentre outros pontos instagramáveis, como a guirlanda gigante, que estará disponível para fotos no cenário principal e também na Praça de Alimentação e no Piso L1 (Espaço Gourmet).

O roteiro terminará com o passeio no Gira-Gira das Nozes, que conta com assentos temáticos de nozes em tamanhos diferentes, possibilitando diversão para todas as idades. O brinquedo permite acesso de até 16 pessoas por rodada. Na saída do cenário principal, cada criança receberá como gift um paper toy de esquilo, para levar para casa e continuar a brincadeira.

Outro ponto tradicional do Natal do RioMar Recife é o cenário do Papai Noel, descentralizado do cenário principal da decoração. Neste ano, o bom velhinho terá um lounge no Piso L2, próximo à loja C&A, inclusive com espaço instagramável para visita dos pets e um totem digital interativo para fotos, com acesso gratuito. Já o Presépio, um dos lugares mais fotografados ao longo dos anos, está instalado em um cenário especial rústico, localizado no Piso L4.

O Natal do RioMar Recife traz uma cenografia que associa a emoção do clássico natalino com interações de brinquedos, games e ativações tecnológicas inéditas, tendo o esquilo como personagem principal. Rico em luzes, adereços especiais, cores e estruturas instagramáveis, o projeto é uma co-criação do RioMar Recife em parceria com a empresa de decoração Cecilia Dale.

A decoração do cenário principal, localizado na Praça de Eventos 1, no Piso L1, tem como destaque a tradicional mega-árvore, que, neste ano, tem tamanho recorde de 22 metros de altura, com casinhas de esquilos retroiluminadas. O espaço ainda conta com várias ilhas de entretenimento que seguem um roteiro criado pelo RioMar Recife e conduzido por atores e personagens natalinos.

Iluminação

As tradicionais cascatas de LED ocuparão todos os vãos transversais aos pisos no interior do RioMar Recife. Neste ano, as cascatas serão intercaladas por guirlandas gigantes com esquilos e casinha temática do personagem. Estarão localizadas também nas extremidades dos corredores, próximos às lojas âncoras.

Na decoração externa, com projeto exclusivo assinado pela empresa Blachére, haverá pingentes verdes e vermelhos redondos com árvores que decoram dia e noite, além de cascatas e estrobos abraçando toda a fachada do empreendimento. Acima das cancelas de entrada serão aplicadas estrelas e esferas iluminadas. Serão utilizados mais de 40 mil pontos de luz em LED, que poderão ser visualizados a grandes distâncias. Haverá também a presença da figura iluminada do Noel com 6,5 m de altura.

Programação completa

A programação do Natal do RioMar Recife conta com outros atrativos que prometem gerar memórias inesquecíveis. Como personagem central do Natal do RioMar Recife, o personagem do esquilo, que tem 2,5 metros de altura, fará encontros presenciais com o público. As sessões do Meet & Greet acontecerão com agendamento através do App do RioMar Recife e a estreia será no dia 30 de outubro, na abertura do Natal, às 16h e às 18h.

Como é tradição, a programação também conta com o Natal Musical. A agenda começa na primeira semana de abertura do Natal, na Praça de Eventos 2, localizada no Piso L1. No dia 30 de outubro, às 13h, haverá apresentação de quarteto musical com voz Matéria-Prima; às 17h, cortejo natalino; e, às 19h, show inédito da cantora Carol Levy e esquilo. No dia 31, às 13h, haverá a presença de quarteto musical; e, às 19h, show com o cantor de jazz Arthur Phillipe, trazendo no repertório os principais clássicos de jazz. E, no dia 1º de novembro, das 13h às 17h, haverá uma apresentação itinerante de músicos da Mobile Jazz Band.

Durante o mês de novembro e dezembro estão programadas apresentações especiais de corais, quartetos musicais, orquestras e presença de duplas de músicos circulando pelos cenários trazendo repertório especial de clássicos natalinos. As apresentações acontecerão no grande palco no Piso L3. Um dos destaques deste ano será o show internacional com o norte-americano Karl Dixon, no dia 6 de dezembro, às 19h, com acesso gratuito.

Além dos shows, a partir da segunda quinzena de novembro, haverá uma cabine do projeto RioMar Action!, que serve como espaço para que as pessoas produzam vídeos para as redes sociais no RioMar Recife, com iluminação e ambientação especial.

