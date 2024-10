A- A+

FESTIVAL Vanessa da Mata é atração do REC'n'Play com show no palco Recife Cidade da Música Vanessa faz show do seu "Vem Doce", e passeia por 25 anos de carreira

A cantora e compositora Vanessa da Mata foi confirmada como atração do REC'n'Play, com apresentação gratuita no Palco Recife Cidade da Música, na quinta-feira (7), às 21h30.

O festival - que acontece entre os próximos dias 6 e 9 de novembro, no Bairro do Recife - anunciou a artista mato-grosssense, que além de fazer música também é escritora.





Para o show no festival, Vanessa fará um passeio pelos 25 anos de carreira - base da turnê "Vem Doce" que tem circulado pelo País, com Recife na rota.



Foi por aqui, aliás, que ela fez a estreia da turnê, em maio de 2023, exaltando a capital pernambucana.

"Muito me interessa desde os meus 18 anos, quando conheci. O Carnaval (daqui) é um livro aberto e cantado a quem quiser ver o melhor do Brasil".

No repertório de "Vem Doce", Vanessa expõe diversidade sonora em meio a experimentos rítmicos, com uma das faixas "Comentário a Respeito de John" (Belchior), interpretada ao lado de João Gomes - este, aliás, dividiu com ela o palco na gravação do show "Acredite", no Bairro do Recife, em 2022.









Da participação com o cantor pernambucano saiu também "Só Você e Eu" e "Amado", hits que devem integrar o set list do show no REC'n'Play, além de "Boa Sorte", "Não me Deixe Só" e "Ai, Ai, Ai" entre outros clássicos mesclados a faixas de "Vem Doce".



REC'n'Play Festival

Tradicional no calendário do Recife, o Festival REC'n'Play, permeado por tecnologia, criatividade e inovação, está com inscrições abertas (e gratuitas) para quem quiser participar das atividades que integram a sua programação.



Neste link, é possível realizar a inscrição e adquirir o "passaporte" para o festival, que começa na próxima quarta-feira, 6 de novembro, no Bairro do Recife.



Além de Vanessa da Mata como atração no palco Recife Cidade da Música, a atriz e apresentadora Regina Casé, o cantor Criolo e sua mãe Maria Vilani - embaixadores do Movimento LED - Luz na Educação, e a empresária, presidente do Conselho de Administração do Magazine Lúiza, Luíza Helena Trajano, também são presenças confirmadas.



Serviço

REC'n'Play

Show de Vanessa da Mata no palco Recife Cidade da Música

Quando: Quinta-feira, 7 de novembro, às 21h30

Acesso gratuito



Inscrições para a programação do festival neste link

Informações: @recnplayfestival

