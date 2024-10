Espetáculo de Natal na Caixa Cultural Recife terá Alceu e Hamilton de Holanda

A- A+

Tradicionalmente as festividades natalinas no Recife têm uma data para começar: com o "Caixa de Natal", espetáculo apresentado nas janelas e varanda Caixa Cultural Recife, e que reúne milhares de pessoas na Praça do Marco Zero, Bairro do Recife, em frente ao equipamento cultural.



Para 2024, o espetáculo acontece no domingo, 1º de dezembro, e além das participações de Alceu Valença e Hamilton de Holanda, que cantam ao lado das crianças e jovens do Coral Caixa de Natal, a 10ª edição do evento será marcado pela honraria do título de Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.



A entrega do título acontece no Plenário da Casa de José Mariano (Câmara Municipal do Recife), na próxima sexta-feira (1º), às 10h.







Reforço no coral

Além dos integrantes do Coral Caixa de Natal, e sob a regência de Gilvan Lucas e Bruna Renata, a edição do "Caixa de Natal" também terá a participação de nove coralistas adultos.



Os "novos" integrantes, que estiveram nas primeiras edições do espetáculo, passam a compor as 40 vozes do coral.



Este ano, como convidados, estarão presentes o instrumentista Hamilton de Holanda e o cantor e compositor Alceu Valença, incrementando o repertório de clássicos natalinos e canções consagradas na trajetória dos artistas.





Acessibilidade

Pelo menos 1 mil cadeiras serão disponibilizadas a idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, para que possam assistir ao espetáculo.



Um espaço delimitado a cadeirantes, inclusive com equipe de apoio para orientação e deslocamento, também integra a estrutura do evento - que tem patrocínio da Caixa e coordenação dos produtores Luiz Carlos Filho (Lulinha) e Diogo Leite, além de apoio do Governo Federal e da Prefeitura do Recife e Governo do Estado.



Além disso, o "Caixa de Natal" contará com intérprete de Libras e com audiodescrição. Some-se a isso um espaço voltado a pessoas com Trasntono do Espectro Autista e outras síndromes.

Caixa de Natal

Sem Fome

Também integra a programação das festividade de Natal na Caixa Cultural Recife, a campanha da Caixa de Natal sem Fome, em parceria com a Ação da Cidadania e o Instituto SIS.



Quem quiser contribuir pode doar um quilo de alimento não perecível à campanha, no dia do espetáculo "Caixa de Natal".



Serviço

Espetáculo "Caixa de Natal"

Quando: Domingo, 1º de dezembro, às 18h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915 // @caixaculturalrecife @caixadenatal

