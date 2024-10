A- A+

Homenagem Câmara do Recife celebra 49 anos da banda pernambucana Som da Terra nesta quarta (30) Evento acontecerá no Plenário da Casa José Mariano a partir das 17h

A Câmara Municipal do Recife será palco, nesta quarta-feira (30), às 17h, de uma Sessão Solene em homenagem aos 49 anos da banda pernambucana Som da Terra.

A celebração é uma iniciativa do vereador Almir Fernando, autor do Requerimento nº 8.100/2024. O evento acontecerá no Plenário da Casa José Mariano, localizada na Rua Princesa Isabel, Boa Vista, no Centro do Recife.

Com uma trajetória de quase cinco décadas, a Som da Terra é um verdadeiro ícone da música pernambucana, conhecida por sua mistura singular de ritmos regionais e energia contagiante. Formada em 1975 por um grupo de amigos do bairro de Casa Amarela, a banda lançou 287 trabalhos gravados distribuídos entre eles 3 LPs, 6 DVDs e 19 CDs.

Entre suas canções mais emblemáticas, está “Na Terra de Lampião”, que integrou a trilha sonora da série “O Bem Amado”, derivada da novela homônima exibida nos anos 1980 pela TV Globo.

Além de seu legado fonográfico, a Som da Terra é a única banda a desfilar no Galo da Madrugada há 44 carnavais, reforçando sua conexão com a maior manifestação cultural de rua de Pernambuco.

A cerimônia promete emocionar não apenas os fãs de longa data, mas também todos os admiradores da cultura nordestina e sua musicalidade autêntica.



