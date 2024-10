CasaCor Pernambuco 2024: homenagem a Abelardo da Hora vai até dia 3 de novembro

A- A+

Entrando na sua última semana, a mostra de design e arquitetura CasaCor Pernambuco 2024, no edifício Palazzo Itália, no Bairro do Recife, região antiga do Recife, é uma boa oportunidade para conferir a homenagem que as arquitetas Camilla Pereira e Ana Maria Freire, do escritório Fábrica Arquitetura, fazem ao centenário de Abelardo da Hora assinando o ambiente "Artesanato de Pernambuco - Galeria Abelardo da Hora".



A mostra fica em carta até o dia 3 de novembro.

Ana Maria Freire e Camilla Pereira, arquitetas responsáveis pelo espaço | Foto: Divulgação

Homenagem

Localizado no térreo do edifício Palazzo Itália, o ambiente inspirado na obra de um dos maiores artistas de Pernambuco, tem acesso gratuito e propõe um mergulho na obra de Abelardo da Hora.

As arquitetas Camilla Pereira e Ana Maria Freire reuniram peças do acervo pessoal do artista pernambucano e elementos que reinterpretam suas obras, como o piso em mosaico, inspirado na pintura "Frevo", e os móveis desenhados por elas mesmas.

Sobre Abelardo

da Hora

Abelardo Germano da Hora faleceu em 2014, deixando um legado artístico inestimável para Pernambuco. Natural de São Lourença da Mata, Abelardo era escultor, ceramista, gravador, desenhista e professor, e teve no expressionismo o seu estilo criativo mais marcante.

Dentre as obras mais conhecidas do artista estão "Autorretrato" (1950), "Danças Brasileiras de Carnaval" (1962), entre tantas outras distribuídas pelo Recife e em museus de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.

Sustentabilidade e

Arte Local

O conceito de sustentabilidade também está presente na Galeria. As estantes e vitrines, desenhadas com vidro reciclável, além de destacar as peças expostas, permitem a entrada de luz natural, reduzindo o consumo energético.

"O uso do vidro reflete nosso compromisso com soluções sustentáveis e também traz leveza ao ambiente, permitindo que a arte e o artesanato ganhem destaque", comenta Ana Maria Freire.

O ambiente celebra a arte do centenarista. Foto: Divulgação

SERVIÇO

CasaCor PE 2024

Quando: até 3 de novemrbo

Onde: Edf. Palazzo Itália - Av. Vigário Tenório, 55, Bairro do Recife, Recife-PE

Visitação (térreo): terça a sábado, das 12h às 22h; domingo, das 11h às 19h

Visitação (demais pavimentos): de terça a sábado, das 14h às 22h; domingo, das 11h às 19h

Ingressos: Gratuito (térreo) ou a partir de R$ 45 (demais pavimentos), no site www.appcasacor.com.br

