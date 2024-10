A- A+

NATAL SOLIDÁRIO ONG faz festa beneficente em prol de comunidade quilombola; saiba como comprar ingressos Amigos no Sertão reúne Spok, Nena Queiroga, Almir Rouche e outras atrações no evento

Com o objetivo de adquirir recursos para compra de cestas básicas, a ONG Amigos no Sertão promove, em 8 de novembro, uma festa beneficente.

O evento, com início marcado para 20h, reunirá as atrações musicais Maestro Spok, Nena Queiroga, Almir Rouche, Banda Os Carlos, Luizinho de Serra e banda e Cassius Cavalcanti.

As cestas básicas serão entregues no Natal Solidário em Conceição das Crioulas, distrito quilombola localizada em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

As vendas dos ingressos, que custam R$ 99, são feitas exclusivamente por meio da plataforma Sympla — neste link.

A festa será na AABB Recife, localizada na avenida Doutor Malaquias, no bairro das Graças.

A ONG Amigos no Sertão atua há nove anos no Sertão pernambucano e já entregou 25 mil cestas básicas, além de roupas, material escolar, calçados, materiais de higiene, enxovais e cadeiras de rodas.

