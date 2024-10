A- A+

REALITY Chef André Mifano será jurado do reality "Bake Off Brasil Mão na Massa" Reality culinário do SBT, com foco na arte da confeitaria, é atração das sextas no Discovery Home & Health e dos sábados no SBT

Cansado das rotinas de gravações e do ritmo industrial dos estúdios, depois de um longo período no GNT e uma breve passagem pela CNN, o chef André Mifano decidiu colocar um ponto final em sua história com a televisão.



Na teoria, só assim ele encontraria tempo para focar na cozinha do Donna, disputado restaurante que mantém em São Paulo.



Conhecido por seu jeito irreverente e sem papas na língua, ele achou inusitado o convite para ser um dos jurados técnicos do “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, reality show culinário do SBT focado na arte da confeitaria.



Descansado, com uma equipe de primeira o auxiliando no restaurante e com saudade de estar à frente das câmeras, André se sentiu instigado com a proposta de estrear na tevê aberta e em uma produção feita em parceria entre o SBT e a gigante Warner Bros. Discovery.





“Eu já tinha falado em várias entrevistas que a televisão era passado. Mas aí, surgiu esse convite totalmente inusitado, que me tirou do lugar-comum da culinária e me deu a garantia de que eu poderia ser eu mesmo diante das câmeras. Não teve jeito, tive de aceitar e estou muito feliz com o resultado”, explica.

"Roteiro criativo"

A verdade é que André já era fã do formato muito antes de qualquer envolvimento com a produção. Meio a contragosto, ele começou a assistir a versão exibida no Reino Unido do reality por conta da insistência de sua esposa, que é apaixonada por doces e pelo humor tipicamente inglês.



“A estética meio de mundo cor-de-rosa não me agradava muito. Mas o roteiro criativo e o modo como as ações se desenvolviam dentro da produção me pegaram de jeito, acabei ficando viciado”, conta.



Para André, o mais surpreendente no formato é o nível técnico dos selecionados para o programa que, em poucas horas, conseguem realizar trabalhos complexos em formatos e sabores. “Produzir um prato salgado em uma hora e meia é relativamente fácil.



Agora, realizar o projeto de um bolo enorme, esculpido com bico e diversos detalhes, em apenas duas horas, é realmente difícil. Vai além da arte e do talento para sabores, é preciso também ser bom em medidas e estruturas. Eu fico realmente muito impressionado e tento sempre dar o melhor de mim na hora de julgar o que é apresentado pelos participantes”, destaca.



Com orçamento robusto e totalmente reformulado, o “Bake Off Brasil - Mão na Massa” chega à décima temporada sob o comando da atriz Fabiana Karla e tendo André e a chef confeiteira Carole Crema como jurados. As gravações ocorrem desde julho em um estiloso sítio no interior de São Paulo, em um esquema de produção que impressionou o chef.

“Foi muito legal ir para o meio do mato com pessoas divertidas e realmente envolvidas com o projeto. A gente estava muito focado em fazer as coisas darem certo. Mas estamos falando de um reality e precisamos também lidar com o que não está previsto”, garante.

Apesar da fama de ser muito direto em seus discursos e avaliações, André garante que evita fazer tipo ou entrar em uma espécie de personagem, mesmo que realities acabem exigindo alguma roteirização e posturas que potencializem seus integrantes.



“Não tem linha editorial ou qualquer combinação. Na tevê, sou quem eu sou na vida, usando os mesmos critérios do que é boa comida. A gente faz análises dos pratos e não dos participantes. Por isso, tento ser o mais frio possível dentro das regras”, pontua.









André Mifano - Trajetória

Natural de São Paulo, André se destacou no cenário gastronômico ao comandar a cozinha do extinto Vito. Em 2015, seu jeito livre e provocador acabou rendendo um convite para ser jurado do “The Taste Brasil”, do GNT, onde ficou durante cinco temporadas.



Após deixar o canal por assinatura do grupo Globo, ele acabou assinando com a CNN onde, apesar de diversos planos, acabou participando apenas da série “Anthony Bourdain – Lugares Desconhecidos” por conta dos problemas financeiros enfrentados pela versão nacional do canal de notícias.



Longe do vídeo, André foi passar uma temporada fora do país e na volta à capital paulista, abriu o Donna, seu mais novo empreendimento. Em sua estreia na tevê aberta, ele já sente toda a força popular de entrar na casa de tantos brasileiros e define a experiência no “Bake Off Brasil – Mão na Massa” como única em sua trajetória. “O SBT me recebeu muito bem.



A leveza que o programa exibe também está presente nos bastidores. Como a confeitaria não é minha área específica, o programa me fez voltar a estudar. Então, é uma experiência que me transforma como pessoa e como profissional”, valoriza.

