A- A+

Gastronomia Restaurante Voar aposta no serviço de menu personalizado em casa Chef Pedro Godoy assina as produções que são levadas para a casa do cliente

O chef Pedro Godoy comanda o serviço "Voar em Casa", de olho na demanda do menu personalizado. O serviço leva para as residências uma produção no estilo 'ao gosto do cliente'.

Para se ter uma ideia, uma das edições contou com a parceria da Johnnie Walker Blue Label. Quem estava presente aproveitou a produção do chef e drinques preparados pelo mixologista Lucas Santos.

"Queremos criar memórias através da comida, trazendo um pouco da experiência do Restaurante Voar para o lar de cada um," dstacou Pedro Godoy.

Ainda segundo o chef, o projeto vai além da preparação do menu, mas na completa experiência em casa. Isso inclui os detalhes na apresentação dos pratos e até na harmonização com vinhos e outras bebidas.

Veja também

CHICAMA Restaurante Chicama, do chef Biba Fernandes, completa 10 anos com festa; saiba mais