Sabores Chefs em Noronha: Dário Costa convida Thiago Castanho e Hervé Witmeur para banquete Chefs se reúnem no restaurante Benedita para preparar um banquete de peixes e frutos do mar, no próximo dia 28 de outubro

Ostras de Natal com vinagrete de manguito, Lobster Roll, Tuna Club Sando, croquetes de camarão com caju, robata de polvo com cúrcuma e tabule de kimchi, Bouillaqueca nordestina são alguns dos pratos do banquete de peixes e frutos do mar marcado para o dia 28 de outubro, no restaurante Benedita, em Fernando de Noronha.



O chef Dário Costa, que comanda o Benedita, convida os chefs Thiago Castanho, Hervé Witmeur para o festim, um dos eventos promovidos em sua casa no arquipélago pernambucano.



A cada edição, o chef - que também comanda os restaurantes Madê e Paru, em Santos, e a cozinha do espaço da marca Deus Ex Machina, em São Paulo - conta com a presença de amigos de profissão para compartilhar a cozinha.

Esses encontros proporcionam combinações de diferentes influências, sabores e histórias gastronômicas. Iniciada em setembro, a série teve como primeira convidada a chef Janaína Torres, nomeada a Melhor Chef da América Latina no ano passado e Melhor Chef Feminina de todo o mundo pela renomada premiação The World’s 50 Best Restaurants em 2024.

Sobre os chefs

Nascido na Bélgica, o chef Hervé Witmeur adotou o Brasil como casa há 13 anos, tempo em que vive entre os litorais do Piauí e Ceará, onde possui restaurantes: o La Cozinha, em Barra Grande (PI), e o Éllo, em Jericoacoara (CE).



Além da fazenda orgânica La Reserva, localizada em Parnaíba (PI), focada na produção de uma variedade de frutas, legumes, verduras e temperos sem agrotóxicos, que abastece restaurantes e comércios da região por meio dos conhecimentos e práticas de agroflorestamento.

Apaixonado pela natural cuisine e entusiasta do aproveitamento integral dos alimentos, o chef combina criatividade e técnicas tradicionais com insumos locais, adotando simplicidade e o uso de ingredientes orgânicos. Será dele, entre outros pratos, a Bouillaqueca Nordestina, prato que combina a clássica bouillabaisse francesa com moqueca, e a béarnaise de ostras que comporão o menu.

Já Thiago Castanho, um dos chefs mais renomados do Brasil por mesclar técnicas culinárias modernas com a culinária tradicional amazônica, em especial com a culinária do Pará, sua terra natal, aportará na ilha com o filhote na brasa, servido com salada de feijão manteiguinha e banana da terra, o arroz paraense de mar e montanha, e a sobremesa de bacuri com sagu de hibisco e tapioca caramelizada.

Sócio do bar Sororoca, em São Paulo, e do Remanso do Peixe, em Belém, o chef já publicou livros como "Cozinha de Origem - Pratos brasileiros tradicionais revisitados" (Publifolha), e apresenta os programas "Sabores da Floresta" (GNT) e "Fome de Luta" (Globoplay).

Sobre o chef Dário Costa

Filho de um mergulhador profissional e de uma costureira, Dário Costa começou a trabalhar na cozinha em 2008, lavando louça em um restaurante da Nova Zelândia, durante um intercâmbio, aos 19 anos, após a morte do seu pai.



Depois de algum tempo atuando como cozinheiro em diversos estabelecimentos para custear suas viagens de surfe pelo mundo, decidiu ir à Itália enriquecer seu currículo e ter uma visão da cozinha do velho mundo. Foi lá que deixou de ser apenas um cozinheiro rápido e organizado, para descobrir sua paixão pela gastronomia.

O amor dos italianos por seus ingredientes despertou em Dário esse mesmo sentimento pela cozinha e pelos produtos do Brasil. Ainda na Itália, trabalhou com o chef Giuseppe Ricchebuono, no Ristorante Vescovado, uma estrela Michelin na Ligúria.



Tempos depois, partiu para a Indonésia, onde trabalhou por um tempo em uma embarcação turística e em outros restaurantes até voltar ao Brasil, em 2016.

Em junho de 2022 foi eleito Chef Revelação no prêmio Melhores do Ano da Revista Prazeres da Mesa, a maior eleição da gastronomia brasileira. Em outubro do mesmo ano, ganhou o prêmio de Chef Revelação da Revista Go Where Gastronomia.



SERVIÇO

Benedita Cozinha Afetiva

Onde: Rua de Distrito Estadual - Rua São Miguel, 180, Fernando de Noronha - PE

Funcionamento: abre diariamente, das 12h às 23h

Capacidade: 100 lugares

Informações: (81) 99232-6820

Instagram: @bendita.noronha

