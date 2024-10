Restaurante Villa: um bom filho à casa torna

A- A+

A história de um dos restaurantes mais queridos dos recifenses começou em 2007. Foi quando o Villa Cozinha de Bistrô abriu em um simpático casarão na rua da Hora, bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, com uma proposta gastronômica que seria um divisor de águas no quesito 'comfort food' na Capital pernambucana.

Com cozinha assinada pelo experiente chef Joca Pontes, o Villa integra o grupo da rede Bercy Village e Ponte Nova, cuja marca é desenvolver pratos com referências clássicas e um toque aqui e acolá de brasilidade.

Mas essa matéria não é para falar do sucesso da comida de Joca, algo inconteste em todos os estabelecimentos do grupo, mas para registrar o retorno do Villa ao ponto inicial, no Espinheiro.

Entre 2007 e 2019, o restaurante construiu uma relação simbiótica como o ponto físico que ocupava, quando, em 2019, fechou para desembarcar no Shopping Tacaruna. Enquanto o Villa arriscava um novo voo, no mínimo duas marcas tentaram emplacar no ponto do Espinheiro, sem sucesso.

O retorno

"Fomos muito felizes no Tacaruna, apesar de termos passado toda a pandemia por lá. Foi também nossa primeira experiência em shopping center", dizem, em uma declaração conjunta, os sócios Joca, Loy Longman e Leonardo Pontual.

"Mas sentimos que fizemos falta aos nossos clientes da Zona Norte e, até mesmo para o delivery, que cresceu bastante na pandemia, a rua da Hora fica bem mais central", complementam os empresários.

E, eis que no fim de 2023, os sócios passaram a cogitar a saída do Tacaruna para uma região mais central e próxima ao público da Zona Norte - que eram a base do sucesso do Villa. Coincidência (ou destino?), o dono da casa no Espinheiro procurou o trio e fez proposta de retorno.

Qual a sensação de voltar ao ponto inicial?, pergunto aos sócios. "No começo, foi bem nostálgico. Foram 12 anos por lá, construímos um modelo de restaurante novo para a época, desbravamos e conquistamos uma clientela fiel, fizemos grandes amigos. Com o começo e desenvolvimento do projeto, fomos resgatando o sentimento bom da volta pra casa", dizem Joca, Loy e Leo.

O que mudou?

Aviso aos navegantes. A cozinha de Joca segue a mesma, aquele abracinho bom de um risoto gratinado, um espaguete com ragu suculento rico em sabor, um filé mignon de porco com purê clássico, além de filés de peixe, salada de cuscuz marroquino, risoto de champignon e tantas versões intocáveis do cardápio.

As porções, sempre individuais, mantêm a robustez da porção - os pratos do Villa são bem servidos do jeito que pernambucano gosta. Os carros-chefes são o filé champignon, a salada marrocos com salmão e o risoto de camarões maria bonita.

Ou seja, a essência do Villa é preservada nesse come back ao Espinheiro, alguns pontos focais foram preservados, como o piso xadrez, os pórticos e a adega em que o próprio cliente escolhe o vinho.

O retrofit visual é assinado pela arquiteta Mariana Russo, que manteve tons de verde típicos da marca. A área da cozinha/produção, escritório, área dos colaboradores e área de entrega do delivery foram 100% aprimorados.

O restaurante não dispõe de manobrista, mas há um estacionamento em frente ao casarão caso o cliente precise.

SERVIÇO

Restaurante Villa

Onde: Rua da Hora, 330, Espinheiro

Informações: (81) 3426-2902 e 98889-5020

Funcionamento: segunda a quinta, das 11h30 às 16h; das 18h às 22h30; sexta e sábado, 11h30 às 16h e das 18h às 23h30;

domingo, das 11h30h às 17h

Instagram: @villabistro

