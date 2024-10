Arvo Restaurante e Devan lançam collab de moda no próximo dia 10 de outubro

A- A+

No próximo dia 10 de outubro, o restaurante Arvo, no bairro do Torreão, Zona Norte do Recife, promove lançamento da collab e loja física Devan & Arvo, com a "Coleção Festim".

O chef Pedro Godoy e o Arvo serão os embaixadores da marca de roupa, que tem loja física na Galeria Joana D´arc, no Pina, cujo conceito é 'Roupa pra se ver e ver o mundo'.

A "Coleção Festim" será lançada em evento com discotecagem de DJ Damata, apresentação de novo cardápio do restaurante e carta de drinques de Lucas Santos.

