A- A+

Sabores Mascate entre os três melhores restaurantes de PE em concurso da Abrasel Restaurante-Escola do Senac PE é finalista do concurso "O Quilo é Nosso"

O Mascate Restaurante-Escola, mantido pelo Senac-PE, está entre os três melhores restaurantes de Pernambuco e concorre à vaga nacional do concurso "O Quilo é Nosso", promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). A disputa elegerá o melhor restaurante a quilo do país.

O prato que representa o Mascate no concurso é o "Dueto de Frutos do Mar", criado pela instrutora e chef Edilza Muniz. Um filé de pescada amarela e camarão ao molho de mostarda dijon, acompanhado de purê de banana da terra com leite de coco e gengibre e legumes salteados com gergelim.

Concurso nacional

A seleção nacional foi realizada com mais de 18 mil votos do público, que avaliou critérios como a receita do prato, atendimento e higiene do local, além da avaliação de um júri técnico especializado. Participaram desta primeira etapa mais de 160 restaurantes de 16 estados.

O concurso "O Quilo é Nosso" celebra 40 anos da criação da comida a quilo no Brasil. A próxima etapa da disputa ocorre a partir do dia 14 de outubro, quando haverá uma nova rodada de avaliações por um júri técnico. A final estadual está marcada para o dia 17. Já a grande final nacional, a ser realizada em São Paulo, será nos dias 21 e 22 de novembro.

Com opções de serviço à la carte e buffet, o Mascate Restaurante-Escola do Senac está localizado na Avenida Visconde de Suassuna, 500, em Santo Amaro. O horário de funcionamento é das 12h às 15h. Para reservas, os interessados podem entrar em contato pelos números (81) 3413-6702 / 3413-6700.

Veja também

Sabores Azeite: Ministério da Agricultura lista marcas reprovadas para consumo; saiba quais