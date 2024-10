A- A+

Cultura e Sabores La Ursa, restaurante "bairrista", celebra um ano com noite de brega; confira Kelvis Duran, Brega de Bolso e Bregadelic são atrações do evento que acontecerá dia 12 de outubro

O La Ursa - Café, Restaurante e Bar comemora um ano de funcionamento no bairro do Recife promovendo uma festança de brega com shows de Kelvis Duran, Brega de Bolso e Bregadelic, no sábado (12), das 19h às 2h.



"A escolha do ritmo que guiará a festa, o brega, dá-se pela proposta do estabelecimento de reforçar a cultura pernambucana", explica a divulgação do evento.

Um dos destaques da festa será o show do cantor Kelvis Duran, grande nome do brega. Ele afirma que participar do evento é uma emoção. “É um lugar que respira cultura e levanta a bandeira de um termo tão amado pelos pernambucanos”, afirma Kelvis. Para o show, ele afirma que não pode faltar no repertório o seu sucesso ‘Que Tontos Que Loucos’.

A banda Brega de Bolso relata que já cantou outras vezes no local e “sempre com uma sinergia muito boa com o público, nossa expectativa está lá em cima por ter uma noite só de brega com essas atrações incríveis”. Por fim, a Orquestra Bregadelic reforça o repertório de brega para o pessoal “dançar, cantar e se emocionar com a gente”.

Celebração de bons resultados

O espaço, comandado por Juliana Sales, Michelle Sales e Aline Linden, durante este um ano, atendeu mais de 40 mil clientes, cerca de 20 mil pratos servidos no almoço e mais de 12 mil petiscos. Além disso, marcou presença em dois festivais, o Recife Restaurant Week e o Festival Goût de France.

Sobre o momento especial de um ano, uma das sócias, Juliana Sales, afirma que sempre foi um sonho das três sócias fundar um empreendimento que unisse as habilidades de cada uma. “Cerca de oito meses antes da fundação oficial do La Ursa, nós nos juntamos e já entramos em consenso sobre o conceito de um restaurante bairrista, antes de começarmos qualquer atividade. Queremos que todo recifense vá para o La Ursa e se sinta em casa”, afirma a sócia-diretora.

Decoração do restaurante é repleta de referência sobre a cultura recifense | Foto: Divulgação

O nome do local, inclusive, foi o resultado desse sentimento, pois ‘La Ursa’ faz referência a marchinha de Carnaval muito popular nos subúrbios do Recife: “A la ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro”.

Para completar, Juliana afirma que elas escolheram o Recife Antigo pela essência da história e da cultura da cidade. “O bairro é um símbolo de Recife e oferece um ambiente perfeito para representar a essência pernambucana”, completa.

Funcionamento

O La Ursa funciona todos os dias, na segunda e terça-feira das 11h às 18h, quarta e quinta, das 11h às 23h; sexta e sábado, das 11h às 00h, e domingo das 12h às 19h. O almoço é servido todos os dias. Nas quarta-feiras à noite é dedicada ao karaokê, com banda ao vivo.

Além disso, nas terceiras quintas-feiras do mês temos um show de Stand up Comédia. Sexta e sábado tem som ao vivo e nos sábados à tarde, samba com feijoada.

SERVIÇO:

1 ano do La Ursa – Restaurante, Café e Bar

Local: La Ursa: Paço Alfândega, Rua da Alfândega, 35 - Recife Antigo

Horário: 19h às 22h

Atrações:: Brega de Bolso, Kelvis Duran e Bregadelic

Ingressos: o evento será open bar (ingressos nesse link)

