AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Vai de frevo ou de brega? De teatro ou de cinema? Roteiro do fim de semana traz opções variadas, inclusive para os pequenos, com uma diversidade de espetáculos infantis

O derradeiro fim de semana de setembro vai embora, mas já rola aqueeeeela saudade - porque vem "carregado" do tal 'tem muito o que fazer' para forrozeiros, bregueiros, cinéfilos e outros tantos amantes da vibe "qual a boa do 'findi?'".

Seja para frevar em pleno meio-dia desta sexta-feira (27), lá no Paço, no Bairro do Recife, na 'Hora do Frevo", com Hugo Linns, ou para curtir, lá pela Av. Rio Branco, o brega do maioral: Conde é atração do Frege no mesmo dia, a partir das 20h.

Mas o 'sabadou' também não deixa a desejar, com churrasco no Shopping Recife (ChurrasCarva), Banda Sedutora na Casa Astral e o multiartista Juliano Holanda nas "Tardes Olindenses" da Estação da Luz.



E quando o domingo chegar... Bora de Teatro RioMar, à noite, com Thalita Pertuzatti em "Whitney Forever" ou antes, no mesmo teatro, do espetáculo "Sorrir e Brincar" com Patati Patatá?

E ainda tem exposições e estreias no cinema, além de espetáculos para grandes e pequenos.



Setembro merece um "adeus" em tom de agradecimento dos baladeiros, né não?

SHOWS E EVENTOS

"Hora do Frevo", com Hugo Linns

Quando: Sexta-feira (27), às 12h

Onde: Paço do Frevo (térreo) - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

"Que Voz é Essa", solo de Carlos Filho

Quando: Sexta-feira (27), às 20h

Onde: Teatro André Filho (Espaço Fiandeiros) - Rua da Saudade, 240, Boa Vista

Ingresos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @fiandeirosdeteatro

Filipe Catto Voz & Violão

Quando: Sexta-feira (27), às 20h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



Brega nas Pás

Com Luan Costa, Banda Só Brega e Orquestra das Pás

Quando: Sexta-feira (27), 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 25

Informações: (81) 3223-2390

Conde no Frege

Quando: Sexta-feira (27), a partir das 20h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 65 via Sympla

Informações: @fregerecife

15º Festival Noite do Dendê

Quando: Sexta-feira (27), Sábado (28) e Domingo (29)

Onde: Sede da Nação Maracatu Porto Rico, Pina

Acesso gratuito

Informações: @nacaoportoricooficial

Tardes Olindenses, com Juliano Holanda, em "A Verdade não Existe"

Quando: Sábado (28),

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Feira Imperatriz das Artes

Com Coco Raízes de Arcoverde, Fred Zeroquatro e Renato L entre as atrações

Quando: Sábado (28), das 13h às 20h

Onde: Rua da Imperatriz (centro do Recife)

Acesso gratuito

Informações: @feiraimperatrizdasartes

Thiago Arancam em "Tributos Três Tenores"

Quando: Sábado (28), às 21h

Onde: Teatro RioMar (RioMar Shopping - Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 45 no site Uhuu

Informações:@teatroriomarrecife

Tributo a Seven

Com DJ Barreto, Bomba, Marcílio e André Navarro

Quando: Sábado (28), a partir das 22h

Onde: Paju Bar - Av. Mnaoel Borba, 693, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @apajubar

ChurrasCarva 2024

Com Mac Fly, Parachutes, Agna, AllyCats e DJ DaMata

Quando: Sábado (28), a partir das 13h

Onde: Shopping Recife (cobertura do Edf, Garagem - B4) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 360 via Sympla

Informações: @carvalheira

FEBRE90's no Recife

Com o beatmaker paulista SonoTWS e o MC carioca PumaPJL

Quando: Sábado (28), às 21h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 140 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Noite Passada um DJ Salvou Minha Vida

Com Idlibra, 440, Makeda e outras atrações

Quando: Sábado (28), às 23h

Onde: Biruta - Rua Bem Te Vi, Brasília Teimosa

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @birutabar

Sarapatel da Noia

Com Banda Sedutora, Clubinho Soundsystem e Roda de Samba

Quando: Sábado (28), a partir das 15h

Onde: Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 75 via Sympla

Informações: @casa.astral

Show de Lucas Cadete

Quando: Sábado (28), à 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - PE-60, 3200, Cidade Garapu, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Dia das Crianças no Shopping ETC

Com o espetáculo do Mágico Girafa e adaptação do clássico Chapeuzinho Vermelho

Quando: Sábado (28), das 14h às 16h

Onde: Shopping ETC - Av. Rosa e Silva, 1460, AFlitos

Acesso gratuito

Informações: @shoppingetcoficial

Conexão Samba - Samba de Luxo 17 anos

Quando: Domingo (29), a partir das 16h

Onde: Vila Madalena Botequim Paulista - Rua da Hora, 722, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @vilamadalenabotequim

"Era uma vez..." - Cineclubinho

Com o filme "Teca e Tuti: uma noite na biblioteca"

Quando: Domingo (29), às 15h30

Onde: Auditório da Fundação Gilberto Freyre - Rua Jorge Tasso Neto, s/n, Apipucos

Acesso gratuito

Informações: (81) 3441-3348 // 1733

TEATRO

Aniversário 40 anos de Zé Lezin

Quando; Sexta-feira (27), às 20h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3355-9821

"Os 3 Super Porquinhos"

Quando: Sábado (28), às 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3355-9821

Patati e Patata - "Sorrir e Brincar"

Quando: Domingo (29), às 14h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 70 no site Uhuu e na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

Thalita Pertuzatti canta Whitney Houston, em "Whitney Forever"

Quando? Domingo (29), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 90 no site Uhuu e na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

"Planeta Doce", com Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (29), às 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

"Enrolados, A Nova Aventura de Rapunzel"

Quando: Domingo (29), às 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudantes Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

"Chapeuzinho Vermelho - Uma Aventura na Floresta"

Quando: Domingo (29), às 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3355-9821

Léa Maria - Alemã de Cria

Stand-Up Comedy

Quando: Domingo (28), às 20h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudantes Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

EXPOSIÇÕES

"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife



"Lula Cardoso Ayres - Caminhos de Ida, Caminhos de Volta"

Quando: até sábado, 28 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8268-3393 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até segunda, 30 de setembro

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @michelangelo.capela.sistina

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; Sábados e domingos, das 12h às 19h30



"Sonhava-se muito com o mar e as formidas", da artista Aurora Caballero

Quando: até 5 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Gigantes da Era do Gelo"

Quando: até 13 de outubro

Onde: Shopping Tacaruna (Praça de Eventos, Piso Térreo)

Acesso gratuito

Informações: @shoppingtacaruna

Exposição Fotográfica "Fundação Terra: 40 Anos de Solidariedade"

Quando: até 27 de outubro

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @fundacaoterra



Visitação: de terça a sexta, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h

Ártico Pocket: a magia da neve em pleno Nordeste

Quando: até 27 de outubro

Onde: Shopping Guararapes (Edf. Garagem/Piso G3) - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Ingressos a partir de R$ 49, 90 (antecipado via Sympla) e na bilheteria do local, a partir de R$ 90

Informações: @sguararapes

Museu das Ilusões

Quando: até 3 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387



"Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos das 10h às 18h

CINEMA

"Transformers: O Início"

SINOPSE: O longa animado conta a história de origem de Optimus Prime e Megatron, os maiores rivais da franquia, mas que um dia foram amigos tão ligados quanto irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre. Direção: Josh Cooley

"O Dia Que Te Conheci"

SINOPSE: Todo dia Zeca tenta levantar cedinho para pegar o ônibus e chegar, uma hora e meia depois, na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil. Há algo que o impede de manter esse cotidiano. Um dia Zeca conhece Luisa. Direção: André Novais Oliveira

"A Forja – O Poder Da Transformação"

SINOPSE: Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua vida. Direção: Alex Kendrick

