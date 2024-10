A- A+

CHICAMA Restaurante Chicama, do chef Biba Fernandes, completa 10 anos com festa; saiba mais Casa, dentro do Cabanga Iate Clube, terá banquete open bar e open food no dia 1º de novembro com chefs convidados

Cozinheiro autodidata, Biba Fernandes vem escrevendo um importante capítulo no mercado de restaurantes do Recife desde que inaugurou, há 17 anos, o restaurante Chiwake, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, junto à sua sócia e esposa, Manuella Lisboa.



Este mês, o surfista e irriquieto chef crava mais um gol na carreira: sua segunda casa, o Chicama, completa 10 anos de funcionamento, refletindo a consistência do trabalho em constante evolução na cozinha e ótimo manejo gerencial.



Em tempo. Chicama é uma praia ao norte do Peru conhecida pela onda esquerda mais longa do mundo. E o país é a inspiração de Biba em seus dois restaurantes.





O restaurante Chicama fica no Cabanga Iate Clube. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Evolução (e desafio)

constante

Dez anos não são 10 dias. Mesmo com a experiência adquirida com o "filho mais velho", o Chiwake, Biba Fernandes diz que somente agora o restaurante entrou em um ponto de equilíbrio, digamos.



"O Chicama é um trabalho que está se firmando, apesar de termos 10 anos de funcionamento. O Chiwake tem já 17 anos, nos ensina a entender que isso faz parte do processo. Por incrível que pareça, somente agora a gente está conseguindo manter um movimento normal e sem muitos altos baixos. Então, é muito difícil manter uma qualidade e um serviço em alto nível tendo essas oscilações. Mas por ter um restaurante há mais tempo, a gente sabe que, infelizmente, por aqui isso faz parte do processo", analisa o chef de cozinha.

Balanço

"Estou super feliz com minha trajetória até aqui. Tive várias conquistas ao longo dos anos, ganhar prêmios, mas realmente meu foco vai ser sempre a melhoria dos meus restaurantes e não a minha vitória pessoal", avalia Biba, quando pergunto sobre o sentimento de chegar aos 10 anos do restaurante que nasceu para ser uma filial do Chiwake, na Zona Sul, mas que acabou ganhando contornos gastronômicos diferentes, logo, identidade própria.

O Chicama tem a essência fincada na cozinha peruana, mas dialoga com Brasil e Japão. O resultado é uma comida rica em sabores, farta em porcionamento e muito vibrante. Um dos prêmios mais recentes angariados pela casa foi o de Melhor Restaurante de Cozinha Latino-Americana promovido pela revista Prazeres da Mesa, em 2023.

Ingredientes

Na prática, no prato, é notável a nobreza dos insumos principais do Chicama. Os frutos do mar reinam quase absolutos e, sem medo de pecar por excesso de entusiasmo, é das cozinhas de Biba Fernandes que saem alguns dos melhores peixes da Capital pernambucana.



O camurim é o pescado mais utilizado, é recebido fresco semanalmente. O camarão também ocupa o boa parte dos pedidos e vem da Carapitanga.



Falando em mais pedidos do Chicama, os ceviches e tiraditos lideram o pódio. São 'a cara' do restaurante. A moqueca enriquecida com gengibre e arroz de coentro também é um xodó.

Frutos do mar são os ingredientes símbolo do Chicama. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco





Pesquisas

Desenvolver uma culinária tão peculiar como a peruana era um grande desafio quando Biba abriu sua primeira casa. Quase não havia representantes do estilo no Brasil, portanto, o meio mais essencial de explorar a cultura do país é fazer imersões constantes. "As principais inspirações vêm das minhas viagens ao Peru. A cada viagem parece que são 10 anos de pesquisa, porque lá a gente está está in loco, visitando várias casas, testando temperos. Acho que o grande potencial da cozinha peruana é exatemente isso: a qualidade dos produtos, os temperos e o frescor dos ingredientes, além da criatividade", detalha o chef.

Banquete

A virada no calendário do Chicama não vai passar em brancas nuvens. Biba e Manuela armam um evento com direito a tudo o que uma boa festa tem: muita comida, boa bebida e música. No dia 1º de novembro, Biba e chefs convidados prepararão um banquete em sistema open food com pratos que dizem muito sobre a identidade gastronômica de cada cozinheiro.

"Convidamos dez chefs, que são amigos e inspiração para mim. Estarão comigo Saburó, Dário Costa, Sabrina Costa, Bruno Catão, Duca Lapenda, Júlio Carpentieri, Rapha Vasconcelos, Lícia Maranhão, Miau Caldas e Yuri Machado", comenta Biba.

O banquete de aniversário será dividido em: entradas - ceviche de pescado (Biba), carne de sol na nata (Bruno), ceviche de carne de coco - vegano (Miau), tirashizushi de salmão (Saburó); paneladas - arroz de coentro com frutos do mar (Júlio), fideuá de frutos do mar (Rapha), arroz de conchas (Dário e Sabrina), arancini com arroz de aveia recheado com nduja (embutido tradicional da Calábria) e burrata com aïoli de pepperoni picante (Duca), ragu de costela com mix de cogumelos e rigatoni (Biba) e caruru de Berna (Yuri).



As bandas Rob Love e Pulso 100 animam a noite, que ainda terá a discotecagem do DJ Paulinho BH.



SERVIÇO

Festa de 10 anos do Chicama

Onde: o restaurante fica dentro do Cabanga Iate Clube

Quando: 1º de novembro, às 20h

Valor: R$ 310 por pessoa (inclui jantar, gin, uísque, cerveja, caipifruta - open food e open bar)

Informações e reservas: (81) 99185-4177

Instagram: @chicamarecife

