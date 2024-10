Trattoria DaDani, na Zona Norte do Recife, faz menu de seis anos; confira

A- A+

Já se vão seis anos desde que a cozinheira e experiente banqueteira Danielle Johnnei decidiu ter uma casa para chamar de sua.



Lembro que, à época, Dani comentava que queria mudar o estilo de vida, já que o ramo de eventos não cabia mais nos objetivos futuros da profissional - ao menos como forma de renda principal.

E o que era um flerte com o setor de restaurantes virou realidade numa bucólica casinha no bairro de Casa Amarela, nas imediações do Mercado de Casa Amarela, na Zona Norte da Capital. Há poucos meses, o restaurante mudou de endereço e se estabeleceu numa pequena rua do Parnamirim, na mesma região.

Esta semana, entre os dias 23 e 26, a chef providencia uma programação gastronômica especial para marcar a virada de calendário da Trattoria DaDani, resgatando pratos que fizeram sucesso em temporadas passadas e que são bem a carinha do restaurante.



No dia 26 de outubro, além do cardápio comemorativo, a chef Dani Johnnei vai servir bolo aos clientes, como toda boa comemoração de aniversário.

O menu

de aniversário

Conhecida pelo trabalho com massas artesanais, Dani Johnnei vai promover um passeio pelos hits da Trattoria DaDani, que sempre viajou pelas várias regiões da Itália. O menu especial de seis anos, portanto, será composto pelas seguintes opções:

Entradas

Roast beef tonnato - R$ 55

Bruschetta DaDani - R$ 42 (pão italiano assado na brasa, servido com purê de tomate alho frito e finalizado com azeite extra virgem)

Tutano com ovo poche - R$ 45

Tutano assado no forno dentro do próprio osso finalizado com farofinha de pão e ervas, servido com ovo poché de ciabata na brasa

Principais

Tagliolini al mediterrâneo - R$ 89 (massa longa artesanal envolvida em molho vermelho com manjericão, camarões grelhados, alcaparras e azeitonas)

Medalhão com rigatoni - R$ 95 (medalhão grelhado servido com rigatoni ao gorgonzola, finalizado com molho escuro e crispy de macaxeira)

Risoto de ossobuco - R$ 85 (arroz italiano cremoso feito com carne do ossobuco, guarnecido com minitutano assado, picles de maxixe e cebola roxa, finalizado com caramelo balsâmico)

Sobremesas

Charlote pernambucana - R$ 32 (tortinha de bolo de rolo recheada com mousse de queijo do reino, servida com calda de goiabada e crûmble de biscoito)

Rabanada com sorvete - R$ 28 (pão italiano embebido em leite adoçado e ovos, frito e finalizado com açúcar e canela, servido com calda de doce de leite e sorvete de creme)

SERVIÇO

Trattoria DaDani

Onde: Rua Afonso Celso, 203, Parnamirim (ao lado da academia Oka Gym)

Informações e reservas: (81) 99962-9964

Instagram: @trattoriadadani

Trattoria DaDani: restaurante, no Recife, é especializado em massas. Foto: Carol Laranjeiras/Divulgação Trattoria DaDani: restaurante, no Recife, é especializado em massas. Foto: Carol Laranjeiras/Divulgação

