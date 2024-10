A- A+

Sabores Feira de Gastronomia do IFPE movimenta Cabo de Santo Agostinho; confira 10ª edição do evento acontece entre 22 a 24 deste mês, na Praça de Eventos Shopping Costa Dourada, das 12h30 às 19h30

A10ª Feira de Gastronomia do IFPE ocupa a Praça de Eventos Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, entre 22 a 24 deste mês, das 12h30 às 19h30, com entrada franca.



Com o tema “Memória, história e cultura”, o evento homenageia o chef Rivandro França, falecido este ano.



Oficinas

Para os interessados em participar das oficinas gastronômicas, é necessária a inscrição prévia gratuita no site do evento devem ser feitas no site do evento.



Sobre o evento

A Feira de Gastronomia do IFPE tem uma programação formada por mini degustações e apresentações de preparações temáticas feitas por estudantes do curso técnico em Cozinha e da graduação em Gastronomia do IFPE - Campus Cabo de Santo Agostinho.



Haverá ainda oficinas gastronômicas com os chefs Claudemir Barros, Rapha Vasconcellos, Thiago das Chagas, Sara Mattos, Cris Barros e Lúcia Soares, cujas inscrições são gratuitas e

O público também vai poder acompanhar a primeira edição do Concurso de Petiscos e o 8º Concurso de Sobremesas, que ocorrem nos dias 23 e 24, respectivamente.



A 10ª Feira de Gastronomia do IFPE é uma realização do IFPE - Campus Cabo de Santo Agostinho com apoio do Shopping Costa Dourada.

SERVIÇO

10ª Feira de Gastronomia do IFPE

Quando: De 22 a 24 de outubro, das 12h30 às 19h30

Onde: Shopping Costa Dourada, na Praça de Eventos

Entrada Gratuita

Informações e inscrições no site do evento.

