Agrinordeste Agrinordeste: Feira de Produtos do Campo traz variedade das fazendas para visitantes A feira acontece durante a 31ª edição da Agrinordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

A 31ª edição da Agrinordeste, que acontece de 7 a 10 de novembro, reunirá cerca de 300 expositores de diversas regiões do País na Feira de Produtos do Campo, uma das principais atividades do evento. O objetivo é impulsionar o agronegócio regional e destacar o trabalho dos produtos rurais.

A feira oferece uma variedade de produtos vindos diretamente das fazendas, desde frutas e vegetais frescos até bebidas artesanais, artesanato e moda.

"Ações como a Feira de Produtos do Campo são essenciais para alavancar a economia rural. Funcionam como uma vitrine para nossos agricultores, permitindo que mostrem a qualidade de seus produtos e promovam a valorização da produção local", afirmou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), Pio Guerra.

Com entrada gratuita, a Agrinordeste acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, das 10h às 21h.

